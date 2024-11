Lời khai của kẻ chém chết người rồi cầm dao bỏ trốn vào hang đá

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, Hòa Bình về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan điều tra, Thành là lao động tự do. Năm 2019, Thành mua vườn cây lâm nghiệp của ông Đinh Văn T. (SN 1978, trú tại xã Bình Thanh), sau đó đã tiến hành khai thác cây thân gỗ, còn lại các loại cây bương, luồng...

Đinh Văn Thành bị bắt giữ sau khi gây án

Sáng 5-11, Thành nghe tin có người đang khai thác cây mà mình đã mua trước đó của Đinh Văn T. nên đã đến vị trí khu vườn. Tại đây, Thành gặp một số người được thuê chặt, cắt cây luồng của gia đình ông Đinh Văn T..

Sau đó, Thành ra về cách vị trí khu vườn khoảng 100 m gặp ông T.. Trong lúc nói chuyện về việc mua bán cây, hai người phát sinh mâu thuẫn. Thành đã dùng con dao mang theo từ trước chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, tay, chân của ông T., dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành cầm theo dao bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Phong, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức truy bắt Thành. Đến khoảng 15 giờ 50 phút ngày 6-11, lực lượng công an xác định Thành đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực đồi thuộc xóm Mới, xã Bình Thanh cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi Thành cầm theo dao rời khỏi hang đá thì bị các lực lượng bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]