Lộ người nhắn tin dọa khiến cô gái nhảy lầu ở quán karaoke

Thứ Ba, ngày 08/03/2022 11:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sáng 8-3, chị gái của K. (cô gái nhảy lầu ở quán karaoke IDOL tại TP Dĩ An - PV) cho biết, đến 21 giờ ngày 7-3, sau mổ, K. được chuyển xuống phòng hồi sức, hiện sức khỏe rất yếu. K. liên tục gào thét vì quá đau đớn.

Trở lại câu chuyện của K., cô cho biết lúc mới đến làm tại quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cô có rót bia cho khách. Thế nhưng, làm được 3 ngày thì nghe có người nói là từ từ mình phải đi tiếp khách, do sợ hãi nên K. xin nghỉ. Tuy nhiên, quản lý quán nói nếu nghỉ thì phải trả tiền môi giới, mà K. thì không có tiền.

K. đang hết sức đau đớn vì chấn thương quá nặng

"Để anh kêu ai mua thận em bán nha" - quản lý quán karaoke đã nhắn cho K. như vậy. Quá lo sợ việc bị bán thận để trả nợ nên K. đã bỏ trốn. "Em đã đu dây máy lạnh xuống, khi tới lầu 3 thì không có dây để đu. Lúc đó, em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn" - K. nhớ lại quyết định của mình.

Trao đổi với phóng viên về việc người quản lý của quán karaoke IDOL dọa bán thận K., một vị lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho rằng qua điều tra xác minh thì anh này chỉ nói đùa với K., chứ không có ý hăm dọa. (?!)

Vậy đối với vụ việc này, liệu có khởi tố vụ án để điều tra hay không? Trả lời, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ!

Sáng 8-3, chị gái của K. cho biết ca mổ của K. được thực hiện từ 14 giờ chiều qua, đến 21 giờ, K. được chuyển xuống phòng hồi sức, hiện sức khỏe rất yếu, K. liên tục gào thét vì quá đau đớn. Theo người này, sau khi ca mổ kết thúc, bác sĩ có trao đổi rằng K. sẽ không đi lại được như người bình thường, khuyết tật này có thể sẽ theo K. đến cuối đời.

Chị gái của K. cũng thông tin toàn bộ viện phí của K. đều được quản lý của quán Karoke IDOL đến thanh toán. "Người này chỉ đến thanh toán rồi đi và nhắn khi nào cần thì gọi điện" - chị gái K. thông tin.

Trước diễn biến trên, nhiều bạn đọc của Báo Người Lao động tỏ ra rất bức xúc và đặt nhiều câu hỏi như: "Dọa bán thận người ta nếu bỏ việc, vậy mà chỉ là "nói đùa" thôi sao?", "Nói có ai mua thận thì bán của em nó mà nói đùa? Thật buồn cười?", "Nói đùa nhưng người ta tưởng thật nên sợ bỏ trốn thì phải xem xét để xử lý, sao lại bỏ qua?"…

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lo-nguoi-nhan-tin-doa-khien-co-gai-nhay-lau-o-quan-karaoke-idol-o-t...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lo-nguoi-nhan-tin-doa-khien-co-gai-nhay-lau-o-quan-karaoke-idol-o-tp-di-an-20220308092120319.htm