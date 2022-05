Làm rơi tiền, nữ công nhân giả hiện trường bị cướp để khỏi bị chồng la mắng

Chị L thừa nhận đã làm giả hiện trường và khai báo nội dung tin trên là giả, không đúng sự thật.

Ngày 27/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với chị L.T.L (SN 1990, trú thị xã Hoàng Mai) do khai báo tin giả, không đúng sự thật.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, tối ngày 17/5, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo của chị L. là bị 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe mô tô chặn xe, đe dọa cướp số tiền 15,2 triệu đồng vào lúc 20h cùng ngày. Nhận được thông tin, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành điều tra để xác minh.

Qua quá trình điều tra xét thấy nhiều điều bất thường trong lời khai bị hại, hiện trường xảy ra vụ việc. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được của cơ quan công an, chị L thừa nhận đã làm giả hiện trường và khai báo nội dung tin trên là giả, không đúng sự thật.

Chị cho biết, do làm mất tiền của gia đình nên đã nảy ra ý định trên để khỏi bị gia đình, chồng la mắng.

