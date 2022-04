Khởi tố thêm 2 vụ án, bắt 11 đối tượng tại quán karaoke Level ở Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố thêm 2 vụ án, bắt giam 11 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy tại quán quán karaoke Level ở TP. Tam Kỳ.

Sáng 14/4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, cơ quan này vừa triệt xóa tụ điểm ma túy tại quán karaoke Level, khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan.

Cụ thể, trước đó vào lúc 23h ngày 10/2, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP. Tam Kỳ kiểm tra, bắt quả tang 2 nhóm, 14 đối tượng đang tổ chức tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Level (phường An Sơn, Tp Tam Kỳ).

Lực lượng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật, nhiều túi ni lông chứa chất ma túy loại ketamin và MDMA tại quán karaoke Level

Tại thời điểm kiểm tra, tại phòng Vip7 phát hiện 9 đối tượng, tại phòng Vip 9, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật, gồm nhiều gói ni lông chứa chất ma túy loại ketamin và MDMA.

Qua điều tra xác định 2 nhóm đối tượng trên đã mang chất ma túy vào quán karaoke để sử dụng và có liên hệ với Mai Tây Đức (sinh năm 1998, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là nhân viên quán karaoke này để mua thêm chất ma túy.

Qua đấu tranh, Đức khai nhận đã cất giấu chất ma túy tại quán và bán cho khách đến hát karaoke khi có nhu cầu.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Kỳ đã khởi tố vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy", khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Phạm Sơn Trà, Đỗ Phú Sinh, Lê Quang Tú, Phạm Đăng Khải, Trần Nhật Minh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Mai Tây Đức về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Công an TP. Tam Kỳ liên tiếp khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 11 đối tượng về tội mua bán, sử dụng ma túy tại quán karaoke Level.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ cũng đã khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy", khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Minh Ý, Lưu Ngọc Nin, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Công.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, quán karaoke Level là tụ điểm ma túy hoạt động tinh vi, phức tạp, gây mất ANTT, bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương. Việc lực lượng Công an triệt xóa tụ điểm ma túy này góp phần ổn định tình hình, đem lại niềm tin cho người dân.

Trước đó, vào ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông tin, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke & Hotel King tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

