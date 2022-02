Khởi tố nghịch tử sát hại mẹ ruột vào ngày cận Tết Nguyên đán

Công an tỉnh An Giang khởi tố kẻ sát hại mẹ ruột chỉ vì thường xuyên bị la mắng.

Ngày 7/2, tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Chau Đươnl (SN 1999, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là mẹ ruột của gã.

Chau Đươnl tại cơ quan công an.

Theo công an, Đươnl sống cùng mẹ ruột tại ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên.

Do Đươnl thường xuyên tụ tập, ăn chơi, không lo làm nên Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng. Từ đó, hai mẹ con phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 25/1, hai mẹ con Đươnl xảy ra cãi vã. Đến khuya, trong lúc người mẹ đang ngủ cùng với cháy tại căn chòi phía trước nhà thì bị Đươnl dùng kéo đâm 2 nhát vào người.

Người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài, vấp ngã thì bị nghịch tử lao đến, đâm thêm nhiều nhát. Không dừng lại, Đươnl nhặt khúc gỗ gần đó đánh vào người nạn nhân.

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo công an.

Đươnl bị bắt giữ ngay sau đó. Còn người mẹ tử vong tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, Đươnl thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

