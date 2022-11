Khởi tố chủ và 3 nhân viên quán nướng đánh người

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1983; trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Trung Thanh (SN 2003; xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), Trần Quốc Việt (SN 2003; trú tại xã Phú Nhận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai), Nguyễn Ngọc Phong (SN 2005; trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhóm đối tượng đánh người bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2022, anh G (quê quán Nghệ An) làm nhân viên phục vụ cho quán bán đồ nướng của Nguyễn Duy Tùng tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Khi vào làm, Tùng giữ chứng minh nhân dân của anh G. Sau đó anh G nghỉ việc và ở nhờ quán nướng bên cạnh chờ tìm việc mới. Khoảng 15h ngày 22-6-2022, anh G đến nhà Nguyễn Duy Tùng ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa để xin lại chứng minh nhân dân.

Quá trình hai bên nói chuyện, Tùng đã đánh và chửi anh G. Lúc này, 3 nhân viên của Tùng là Trần Quốc Việt, Hoàng Trung Thanh, Nguyễn Ngọc Phong cũng xông vào đấm đá anh G. Sau khi xảy ra sự việc, anh G đến Công an phường Trung Liệt để trình báo sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Duy Tùng, Hoàng Trung Thanh, Nguyễn Ngọc Phong, Trần Quốc Việt đến trụ sở để làm rõ nội dung sự việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Công an an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

