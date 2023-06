Khởi tố 1 kiểm sát viên chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ can phạm

Ngày 11-6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hải (SN 1985, trú tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vũ Đình Hải bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Báo CAND

Trước đó, chị T.Th.H.H. (trú tại tổ dân phố 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã tố giác về việc bị Vũ Đình Hải (là Kiểm sát viên công tác tại VKSND tỉnh Điện Biên) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố giác, ngày 27-5, Vũ Đình Hải gặp chị H. để trao đổi việc chồng chị H. (đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên) bị bệnh gan nặng cần có 100 triệu đồng để chữa trị.

Sau đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, tại ngõ cây xăng Quân đội thuộc tổ dân phố 5, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, chị H. đã đưa cho Vũ Đình Hải 100 triệu đồng để nhờ chuyển vào trại giam cho chồng. Khi nhận tiền, Hải có hẹn chị H. gặp để lại để đưa thư của chồng chị gửi từ Trại giam ra và gửi thư của chị H. vào cho chồng.

Tuy nhiên, sau đó khi gặp, Hải không đưa thư của chồng cho chị H. mà phóng xe bỏ đi. Nghi ngờ bị lừa, chị H. đã đến cơ quan điều tra trình báo sự việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

