Khách hàng mất 11,9 tỷ đồng sau cuộc gọi lừa đảo, kiện đòi tiền ngân hàng

Vietcombank cho biết trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao liên quan đến giao dịch ngân hàng, ngân hàng đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo nhằm khuyến cáo khách hàng lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn giao dịch an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro và bảo vệ tài sản. Thông tin hướng dẫn giao dịch an toàn thường xuyên được Vietcombank cập nhật trên website chính thức của ngân hàng và trên giao diện của VCB Digibank. Phía ngân hàng cho rằng bà Chúc do bị đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đe dọa, ép buộc đã tự cài phần mềm giả mạo vào máy điện thoại, không thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giao dịch an toàn của ngân hàng, Bà tự cung cấp toàn bộ các thông tin bảo mật được ngân hàng cung cấp dành riêng cho khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập dịch vụ VCB Digibank, các mã xác thực SMS OTP kích hoạt dịch vụ VCB Digibank, kích hoạt Smart OTP và xác thực giao dịch tài chính) cho các đối tượng lừa đảo. Từ các thông tin bảo mật được khách hàng cung cấp đó, đối tượng lừa đảo đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.