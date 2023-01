Gây án nghiêm trọng, trốn cả nghìn cây số

Ngày 2-1, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), đã bắt giữ thành công Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991) cùng trú tại huyện Ba Vì; là 2 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26-12, anh Nguyễn Đình Huy (SN 1990, trú ở xã Ba Trại) cùng anh Lê Trọng Hùng (SN 1991, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) và anh Phạm Văn Tư (SN 1991, quê quán tỉnh Bắc Giang), dung xe máy và xe ba gác chở kính về kho của gia đình anh Huy.

Quá trình này, nhóm anh Huy xảy ra mâu thuẫn với 2 đối tượng đi xe máy Exciter, do xe chở kính của anh Huy đỗ chắn phần đường. Sauk hi cất kính, anh Tư mang xe ba gác đi trả; anh Huy và anh Hùng đứng trước cửa kho. Bất ngờ, xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy ập đến, dung dao chém trúng cổ anh Huy. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Sau khi gây án, 2 đối tượng trên phóng xe chạy hướng về tỉnh lộ 414 thì gặp anh Tư. Tên ngồi sau dùng dao đập trúng lưng anh Tư, may mắn không gây thương tích nặng, rồi tiếp tục chạy.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự đã làm rõ danh tính và xác định nơi lẩn trốn của hai đối tượng trên, là Trương Văn Hải và Nguyễn Đình Sang. Sau khi gây án, cặp đôi trốn một mạch vào thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai). Ngày 31-12, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ, rồi di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

