Kẻ cướp giật rút dao đe dọa người truy đuổi ở TP.HCM bị bắt

Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) vừa phối hợp với Công an quận Phú Nhuận, truy xét, bắt giữ nghi can Huỳnh Ngọc Nghĩa (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra vì liên quan vụ cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Công Hoan.

Chiều tối 5-5, người đàn ông chạy xe máy 47N9-9535 áp sát, cướp giật điện thoại iPhone 11 Promax của chị Lan (26 tuổi, ngụ quận 1) đang lưu thông trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận rồi tẩu thoát.

Nghĩa nhanh chóng bị công an bắt khi đang lẩn trốn. Ảnh: CA

Chạy được khoảng 10 mét, người này va chạm với hai học sinh, khiến cả ba cùng ngã ra đường. Chiếc điện thoại tang vật cũng bị rớt tại hiện trường tai nạn. Nạn nhân trong vụ việc hô hoán, kêu cứu.

Nghi can tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và bị người đi đường truy đuổi, đến giao lộ đường Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Văn Đậu (phường 6, quận Bình Thạnh) thì đụng xe.

Người đàn ông ngã xuống đường rồi rút dao trong người đe dọa người dân xung quanh rồi chạy bộ tẩu thoát.

Con dao tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Trước sự manh động táo tợn của nghi can cướp giật, Ban Giám đốc Công an TP, Công an quận Phú Nhuận đã chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc truy xét.

Đến ngày 7-5, trinh sát hình sự quận Phú Nhuận phối hợp với Đội 3, Phòng PC02 xác định, bắt giữ được Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi và vụ việc đang được điều tra.

Nguồn: https://plo.vn/ke-cuop-giat-rut-dao-de-doa-nguoi-truy-duoi-o-tphcm-bi-bat-post732240.html