Học được "ngón nghề" từ nước ngoài, chỉ 1 tháng đã có hàng ngàn người sập bẫy

Ngày 23-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các "bùa ngải" và các đồ vật tâm linh do Lê Tất Đạt (SN 1996; ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu.

Lê Tất Đạt và những người liên quan tới vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Từ khoảng cuối tháng 9-2023, sau khi học được "ngón nghề" lừa đảo trên không gian mạng từ một số người trở về từ Campuchia, Lê Tất Đạt đã mua 20 bộ máy tính cũ, 20 điện thoại di động thông minh mang về Hà Nội và Thanh Hóa thuê 2 địa điểm tại chung cư "Hùng Hiền 68" phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) và số nhà 29, ngõ 6, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội làm nơi hoạt động.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đạt đã thuê khoảng 20 học sinh, sinh viên thông thạo máy tính lên các trang mạng đã lập sẵn như: "Se duyên 1", "Se duyên 2", "Xem tình duyên miễn phí"… rồi hướng dẫn họ các "ngón nghề" lừa đảo. Khi có "con mồi" nhắn tin họ sẽ xưng là "thầy", "cậu", "cô"… và yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo, gửi các thông tin về cá nhân để… thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi có người dính bẫy, chúng liền đề nghị "khách" mua các đồ vật tâm linh như: Bùa ngải, đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tì hưu, nhẫn… với giá giao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng để giải vận đen. Thực tế, các mặt hàng này có giá trị thấp, chỉ mua với giá từ vài ngàn đồng.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 9-2023 cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các "nhân viên" của mình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng ngàn người sập bẫy với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 11 người để làm rõ hành vi trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]