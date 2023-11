Hỗ trợ tốt nhất cho Đại uý Cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ ở Vĩnh Long

“Bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được nhưng hạn chế tiếp xúc, thăm gặp", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin.

Những ngày qua, các Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long, Huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn đã đến thăm, động viên người thân và Đại úy Trần Hoàng Ngôi (SN 1992), cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường Công an huyện Trà Ôn.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh tạo các điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cũng như bố trí công tác sau này đối với Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã vận động Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chung tay hỗ trợ Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi đang điều trị tại Khu Hậu phẫu - Khoa Gây mê hồi sức.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào khuya 23/11 trong tình trạng 2 chân bị đứt lìa. Các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận phải phẫu thuật ngay. Đến 2h sáng 24/11, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Do vết thương 2 chân của đồng chí rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ ½ đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

Dù biết 2 chân không còn nhưng anh vẫn lo lắng cho cha mẹ già. “Câu đầu tiên khi em Ngân tỉnh lại là hỏi cha, mẹ sao rồi?. Em lo lắng cha mẹ ở nhà hay tin sẽ sốc. Ai cũng nghẹn ngào. Cha mẹ đã ngoài 70 tuổi nên khi nghe tin dữ đều rất bàng hoàng. Mẹ khóc ngất, xỉu mấy lần vì quá xúc động. Cha thì cố kìm nén nỗi đau”, anh Phong (anh rể của Đại uý Ngôi) đang chăm sóc em tại bệnh viên cho biết.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Anh chưa lập gia đình. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn.

Lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn cho biết, Đại úy Trần Hoàng Ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Quá trình công tác, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp quý mến, người dân tin yêu. Hay tin anh gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ ai cũng xót xa, lo lắng và mong anh sớm hồi phục.

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn thăm hỏi, động viên người thân Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Như CAND Online đã thông tin, khuya 23/11, Tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 đồng chí thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn. Tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ (không số hiệu), có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và đã bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành, điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy.

Ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của Tổ tuần tra, khiến cả 4 cán bộ rơi xuống sông, 3 đồng chí đã bám lên được ghe của đối tượng, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị đứt lìa 2 chân nghi do bị cuốn vào “chân vịt” của ghe các đối tượng khai thác cát lậu.

Sau khi xảy ra sự việc, Đại úy Trần Hoàng Ngôi được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Riêng 2 đối tượng khai thác cát lậu, sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn. Lực lượng làm nhiệm vụ truy tìm xác định là Cao Văn Huyền (SN 1979, ngụ thị xã Bình Minh) và Nguyễn Đăng Khoa (SN 2002, tạm trú tại thị xã Bình Minh).

Theo Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ điều tra đối với 2 đối tượng nêu trên về hành vi chống người thi hành công vụ và khai thác khoáng sản trái phép.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]