HN: Nam thanh niên mặc áo Grab tử vong bất thường dưới sông Kim Ngưu giữa đêm

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 10:03 AM (GMT+7)

Lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ sự việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đêm 9/12, một số người dân khi đi qua khu vực cầu Mai Động, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên mặc áo Grab trên sông Kim Ngưu nên đã báo tin đến trụ sở công an.

Đáng nói, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có mực nước rất nông, chỉ khoảng 20cm và ngay gần khu vực đang thi công, xây dựng trục đường Minh Khai và cầu Mai Động.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay sau khi nhận tin báo của người dân, Công an phường Vĩnh Tuy và Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

"Ban đầu, chúng tôi đã xác định được danh tính của nam thanh niên này. Hiện công tác khám nghiệm vẫn đang được thực hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được chúng tôi làm rõ", vị lãnh đạo này thông tin.

