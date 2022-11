Hai thuyền viên bị hành hạ tàn nhẫn trên tàu cá: Bị hại không kiện, vẫn có thể khởi tố?

Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang điều tra một vụ hành hạ người khác theo tố cáo của hai thuyền viên T.V.T (47 tuổi, ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) và L.V.B (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, ngày 28/5, anh B đến Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên tàu đánh bắt thủy sản mang số hiệu BT 97993-TS. Ít ngày sau đó, một người khác là ông T cũng đến trình báo bị đánh gây thương tích trên tàu cá trên.

Theo trình báo, ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà (64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) xuất bến tại cửa sông Ông Đốc. Trên tàu có bảy thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To, con ruột bà Hà) làm tài công. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Ngày 23/5, ông T bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích. Các đối tượng đã dùng kìm bấm vào ngón tay, bẻ gãy bốn chiếc răng, dập môi và gối chân phải. Đến ngày 24/5, đến lượt anh B bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích tại vùng bả vai phải và gãy một chiếc răng.

Làm việc với công an, anh B và ông T không yêu cầu xử lý hình sự mà chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Liên quan đến vụ việc này, ít ngày trước trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên một tàu cá ở ngoài biển.

Trong cả 2 clip, người bị hành hạ đều thể hiện sự đau đớn, sợ hãi cùng cực và kêu tha thảm thiết. Bị hành hạ như thế nhưng nạn nhân không dám nói tên người đánh. Mặc cho những này hỏi đi hỏi lại nhiều lần "mày bị ai đánh"; người bị hành hạ cũng không dám trả lời mà chỉ nói "không có ai đánh".

Đoạn clip đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng, nhiều bình luận lên án sự dã man của các đối tượng và bày tỏ mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh sự việc.

Nạn nhân bị một nhóm người lấy kìm bấm vào ngón tay cái (Ảnh cắt từ clip)

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp bày tỏ, có lẽ khi xem clip về việc người đàn ông bị hành hạ, làm nhục, bị đánh đập gây thương tích trên tàu cá giữa biển khơi thì ai cũng bức xúc, bất bình với hành vi mất nhân tính của đối tượng.

Hành vi của chúng trong vụ việc này không chỉ là hành hạ người khác, làm nhục người khác mà còn là hành vi cố ý gây thương tích, xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của người khác, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của những người bị hại và danh tính của các đối tượng đã thực hiện hành vi trái pháp luật này, làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, dù nạn nhân không có yêu cầu xử lý hình sự nhưng nếu vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng thì các cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc

Trong trường hợp người bị hại có đơn đề nghị xử lý hình sự nhóm đối tượng này về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Hành hạ người khác" thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân, xác định danh tính của đối tượng gây án để khởi tố. Nếu nạn nhân không có yêu cầu xử lý hình sự nhưng vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng thì các cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc và có thể cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự trong một số trường hợp mặc dù nạn nhân không có yêu cầu.

"Vụ việc nêu trên cho thấy nguy cơ mất an toàn của người lao động khi trên tàu chỉ có những người cùng làm việc mà lại có người có hành vi côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì rất nguy hiểm cho những người xung quanh. Trường hợp hành vi là cố ý gây thương tích nhiều lần, phạm tội có tổ chức hoặc hành hạ từ hai người trở lên thì không cần phải có đơn yêu cầu của người bị hại, cơ quan điều tra vẫn vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật", Tiến sĩ, luật sư Cường phân tích.

