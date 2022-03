Hai thiếu nữ ở TP.HCM tông xe, chạy bộ bắt cướp giật

Công an cảnh báo Công an quận Tân Phú cũng phát đi thông tin cảnh báo đến người dân: - Khi đi trên đường không dừng, đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại, nếu có việc phải đi đến những khu vực này nên đi hai người và cảnh giác khi có đối tượng bám theo; không sử dụng điện thoại, trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường hướng ra mặt đường quan sát xung quanh khi điện thoại. - Trường hợp nếu có đeo nữ trang cần che kín, không để lộ trang sức ra ngoài, túi xách nên để vào cốp xe hoặc khi rút tiền ở ngân hàng hoặc điểm ATM vào ban đêm nên có người đi cùng. - Khi bị cướp, cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm. Đồng thời, Công an quận Tân Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình “Tặng Thư khen" của Trưởng Công an quận và tiền thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt tội phạm trên địa bàn quận.