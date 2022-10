Hai thanh niên “vặt tai” hàng loạt ôtô trong đêm, bị công an tuần tra bắt gọn

Để có tiền tiêu xài, 2 thanh niên chở nhau từ TPHCM lên Bình Dương bẻ kính chiếu hậu các xe ô tô. Đang trên đường về thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 10-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Anh Minh (SN 2000) và Nguyễn Thành Sang (SN 1993, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Minh và Sang rủ nhau đi bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô của người dân.

Hai đối tượng cùng các kính chiếu hậu bị bẻ.

Rạng sáng 9-10, cả hai đi xe máy từ TPHCM lên Bình Dương, khi đến địa bàn các phường Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) các đối tượng phát hiện 3 xe ô tô đậu trước nhà dân không có người trông coi nên Sang dừng xe lại đứng ngoài cảnh giới cho Minh bẻ kính, cắt dây cáp và dây điện lấy trộm được 03 cặp kính chiếu hậu ô tô.

Sau khi lấy trộm được 03 cặp kính chiếu hậu, hai đối tượng bỏ vào bao tải chở đi tiêu thụ.

Một chiếc Mercedes bị bẻ kính chiếu hậu.

Khi đi đến đoạn đường Lê Hồng Phong, thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cả hai bị lực lượng tuần tra Công an phường Tân Đông Hiệp phát hiện và bắt giữ cùng tang vật, bàn giao cho Công an TP Thủ Dầu Một xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Thủ Dầu Một, qua khảo sát giá trị tài sản 03 cặp gương chiếu hậu xe tô tô nói trên khoảng 180 triệu đồng.

