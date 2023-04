Hai cái chết thương tâm và hành trình truy bắt kẻ sát nhân máu lạnh

Một buổi tối mùa Đông, khi nhiều người vẫn đang trong giấc ngủ say nồng bỗng giật mình bởi tiếng súng chát chúa vang lên tại một quán bar trên địa bàn phường Đông Ngàn (TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Khi vài người dân đến nơi thì phát hiện bên trong quán, sát quầy bar là một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Công an xác định người này đã tử vong với hai vết đạn ở phần đầu. Nạn nhân cũng được làm rõ là anh Vũ Văn Thiềm (SN 1990, trú tại quận Dương Kinh, Tp Hải Phòng) là quản lý quán. Công an phát hiện, thu giữ hai vỏ đạn súng quân dụng gần nơi nạn nhân chết.

Một vài nhân chứng cho biết, trước đó có một đối tượng vốn nhà nhân viên của quán đến gặp anh Thiềm nói chuyện. Trong lúc hai người trao đổi, đối tượng này đã bất ngờ lấy súng và bắn hai phát vào đầu khiến anh Thiềm tử vong tại chỗ.

Một thông tin đáng chú ý là, đối tượng này tuyên bố sẽ tiếp tục đi tìm những người có mâu thuẫn với mình trước đó để "xử lý". Đứng trước việc này, đánh giá hung thủ có vũ khí, rất manh động, rất có thể sẽ tiếp tục gây án nên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung tất cả những điều tra viên giỏi nhất để truy lùng tên giết người.

Quá trình xác minh, công an được biết hung thủ là Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, quê quán tại huyện Lý Nhân, Hà Nam). Tuấn có thời gian làm việc ở quán. Tại đây, đối tượng cho rằng nhiều người cố tình chèn ép, gây mâu thuẫn với mình.

Hung khí vụ án (ảnh tư liệu)

Vào lúc này, sau khi giết anh Thiềm, Tuấn đã bỏ đi đâu không rõ. Các trinh sát lần theo những mối quan hệ bạn bè, người thân và đặc biệt rà soát rất kỹ những người có "mâu thuẫn" với đối tượng, tuy nhiên không có kết quả.

Dù còn trẻ, thế nhưng cách ra tay giết người của Tuấn khiến ai cũng phải rùng mình về độ lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi bỏ trốn, Tuấn tắt điện thoại nhằm tránh việc bị công an lần theo.

Không thể để tên sát nhân này có cơ hội gây án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ráo riết truy lùng, đến chiều cùng ngày thì phát hiện Tuấn đang tá túc tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên, Bắc Giang). Lợi dụng lúc đối tượng mỏi mệt, các trinh sát đã tiếp cận rồi nhanh chóng bắt giữ Tuấn, đưa về trụ sở để đấu tranh. Từ đây, những hành vi ghê rợn của Tuấn được phơi bày.

Tuấn khai, do chịu nhiều "ấm ức" khi làm việc tại quán karaoke nên vào tháng 12/2022 gã lên Lạng Sơn. Tại khu vực cửa khẩu, Tuấn mua của một người không quen biết khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn.

Khoảng 0h ngày 13/1/2023, Tuấn về quán và gặp anh Thiềm ngồi gần quầy bar. Tại đây khi đang nói chuyện với nhau thì Tuấn bất ngờ rút súng bắn hai phát vào đầu anh Thiềm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn điềm tĩnh rời đi sau khi tuyên bố sẽ tiếp tục "trả thù" những người có mâu thuẫn với mình.

Các điều tra viên kiểm tra súng của Tuấn thì phát hiện còn 11 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Nghi vấn về sự thiếu hụt của đạn, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh. Cuối cùng, Tuấn cũng khai ra một vụ giết người kinh hoàng khác.

Theo đó, vào ngày 12/1, Tuấn bắt xe về Nam Định theo lời mời của một người bạn tên Nguyễn Văn Viện (trú tại Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, Nam Định). Khi tới nơi, Viện và một người bạn tên Phú đi xe máy ra đón Tuấn. Trên đường, giữa Viện và Tuấn có nảy sinh cãi vã. Khi cả 3 dừng lại, Tuấn rút súng bắn hai phát vào đầu Viện.

Thấy bạn bị bắn chết, Phú chẳng nói gì. Gã dùng xe máy chở Tuấn ra đường bắt xe về Bắc Ninh rồi quay lại nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đối tượng Tuấn (ảnh tư liệu)

Nhận được tin báo của Công an Bắc Ninh, Công an tỉnh Nam Định đã tìm xuống nhà Viện. Tới lúc này, người nhà Viện mới tá hỏa về việc con em mình đi đâu 2 ngày chưa về. Kết quả, công an tìm thấy thi thể của Viện tại nơi Tuấn khai nhận đã sát hại anh này. Người tên Phú cũng lập tức bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ.

Theo lời khai của Tuấn, sau khi sát hại Viện và anh Thiềm, hắn còn có ý định tìm 3 người khác nằm trong "danh sách" phải "xử lý". Tất cả những người này theo Tuấn à đều có mâu thuẫn với y. Tuy nhiên, một vài nhân chứng cho hay, những mâu thuẫn mà Tuấn nhắc tới đều xuất phát từ các cuộc nói chuyện khá bình thường, trong đó một vài câu từ, lời lẽ được Tuấn cho rằng có ý "xúc phạm" gã.

Khi ngồi đối diện, các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Ninh đã không khỏi giật mình với thái độ lạnh lùng của Tuấn. Hắn còn trẻ, khuôn mắt "búng ra sữa" nhưng hành vi tội ác thì tàn nhẫn vô cùng. Quả thật, nếu không bắt giữ sớm được Tuấn, có lẽ gã đã tiếp tục gây thêm những tội ác khác trên "con đường trả thù" của mình.

