Hải "bạch" bị bắn chết và 4 án mạng rúng động từ cuộc vui ở quán karaoke

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Quán karaoke được biết đến là điểm mọi người hát hò, vui vẻ nhưng đây cũng là nơi xảy ra không ít vụ ẩu đả, hỗn chiến, thậm chí nổ súng giết người vì mâu thuẫn trong lúc hát hò.

Giang hồ Hải "bạch" bị bắn tử vong

Khoảng gần 1h sáng 17/3, Nguyễn Thanh Hải (Hải "bạch", SN 1998; ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) đến karaoke XO hát cùng bạn. Lúc này, một người có biệt danh là "Triều điên" cũng đến. Trong lúc Hải và Triều đang ở phòng hát trên tầng 1 thì nghe tiếng súng nổ không rõ bao nhiêu phát.

Nghe súng nổ, rất nhiều người hát ở đây bỏ chạy. Một người khách đi hát đã vô tình quay lại đoạn clip cho thấy có một thanh niên được xác định là Hải "bạch" chạy từ trên lầu xuống đường, lúc này có nhiều thanh niên khác cũng kéo đến và Hải đã ngã xuống đường.

Quán karaoke X.O nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

Ngoài Hải "bạch" tử vong thì "Triều điên" cũng bị thương rất nặng, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu và 1 người khác đang cấp cứu ở Bệnh viện Tiền Giang.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 6 vỏ đạn bằng đồng (1 vỏ trong phòng hát và 5 vỏ đạn ngoài đường)

Công an TP Mỹ Tho đã mời 35 người có mặt thời điểm súng nổ về trụ sở công an để làm việc.

Thảm kịch 3 người chết, 5 người bị thương trong vụ án mạng tại quán karaoke

Khoảng 17h chiều 21/2, một nhóm khách gồm 14 người (7 nam, 7 nữ) đến quán karaoke Luxury II có địa chỉ tại ở xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Đến 19h, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) xuống quầy lễ tân mượn 1 con dao nhọn rồi quay trở lại phòng hát. Lúc này, Dũng vung dao đâm loạn xạ vào các bạn hát khiến nhiều người bị thương.

Gây án xong, đối tượng dùng dao tự sát và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Quán karaoke Luxury II nơi thảm kịch khiến 3 người chết, 5 người bị thương xảy ra.

Qua test nhanh, cơ quan công an xác định 4 người trong nhóm hát dương tính với ma túy, Dũng là 1 trong số đó.

Đến ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng về hành vi Giết người. Ít ngày sau, cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam Dũng sau khi đối tượng này được xuất viện.

Hỗn chiến khiến 6 người thương vong vì… chờ mãi không thấy tiếp viên karaoke

Chiều 21/7/2017, Phạm Duy Công gọi điện cho Nguyễn Hữu Xuân - chủ quán Karaoke Kington (ở Hóc Môn, TP.HCM) - để đặt phòng. Sau đó, Công đi cùng bảy khách trong đó có anh Phạm Duy Thành (anh ruột Công) và Nguyễn Đức Bảng (bạn anh Thành) đến quán và vào phòng số 10 trên lầu 1 hát.

Karaoke Kington nơi xảy ra sự việc.

Tại đây, chờ mãi không thấy tiếp viên nữ đâu, Công và nhóm bạn làm bể tấm kính cường lực của sàn nhảy và hư một micro. Nghe nhân viên báo, Nguyễn Hữu Huệ (em ruột Xuân), kêu bảo vệ Nguyễn Hồng Phúc chuẩn bị hung khí là súng tự chế, dao, cây dũ 3 khúc giấu ở chậu cây chuẩn bị chống trả.

Sau đó, cuộc hỗn chiến xảy ra giữa nhóm của Công (nhóm khách) và nhóm nhân viên ở quán gồm Nguyễn Hữu Huệ, Phạm Văn Tình, Nguyễn Hồng Phúc và Hoàng Văn Hưng (bạn của Xuân).

Hậu quả, cuộc hỗn chiến đã khiến Thành và Bảng tử vong, 4 người khác bị thương.

Chiều 27/9/2019, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Huệ 18 năm tù, Nguyễn Hồng Phúc và Phạm Văn Thái Tình 12 năm tù cùng về tội giết người.

Tòa cũng tuyên phạt Hoàng Văn Hưng 2 năm 2 tháng 1 ngày tù về tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt Phạm Duy Công 2 năm cải tạo không giam giữ về tội hủy hoại tài sản.

Dùng ô tô truy sát, nổ súng bắn người sau xô xát ở quán karaoke

Khoảng 22h đêm 6/6/2016, nhóm của Phạm Hồng Dũng và Nguyễn Văn Thắng (cùng trú tỉnh Hải Dương) đến quán karaoke Focus (ở xã Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) hát và xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của Mạnh (cùng trú tỉnh Hải Dương). Vụ xô xát đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có 3 người phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc xe ô tô của anh Mạnh bị hư hỏng nặng.

Sau đó, Dũng mượn xe ô tô 34C – 130.16 của Thắng quay về nhà lấy súng bắn đạn hoa cải rồi đón Thắng sang Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Đến khoảng 22h30, Thắng chở Dũng quay về thì thấy xe ô tô BKS 34C – 119.16 của anh Mạnh đi ngược chiều, cả 2 lập tức đuổi theo, áp sát. Dũng đã nổ súng bắn vào ghế lái của ô tô BKS 34C – 119.16, anh Mạnh cúi người né được nhưng đạn đã găm trúng anh Tuân (bạn anh Mạnh) ngồi ở ghế phụ lái. Sau đó, cả xe ô tô của Thắng và Mạnh đều xảy ra va chạm giao thông dẫn tới việc bị hư hỏng nặng.

Đến ngày 12/6/2016, cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý Phạm Hồng Dũng và Nguyễn Văn Thắng về hành vi Giết người.

Hỗn chiến sau mâu thuẫn ở quán karaoke, một người bị bắn chết ở đất Cảng

Tối 30/8/2016, Vũ Văn Thăng cùng Phạm Văn Cường và 1 số người bạn đến nhà hàng Kim Ngưu, huyện An Dương, TP.Hải Phòng dự sinh nhật bạn.

Đến 21h cùng ngày, cả nhóm kéo nhau đến quán karaoke Cường Ngọc có địa chỉ tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng và xảy ra hỗn chiến, đánh nhau với nhóm của Phạm Trung Đông và Nguyễn Đức Kiên, nguyên nhân vì cả hai không chịu nhường đường để lái ô tô ra, vào quán.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người xảy ra tại ngã tư Quán Toan.

Cuộc hỗn chiến kết thúc chóng vánh, hai nhóm hẹn nhau ra ngã tư Quán Toan để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm thanh niên đất Cảng tiếp tục xông vào quyết ăn thua đủ với nhau.

Quá trình hỗn chiến, anh Bùi Đình Trọng (bạn của Đông và Kiên) đã bị Thăng dùng súng K59 bắn gục, tử vong sau đó.

Tháng 9/2017, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ án mạng nói trên ra xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Cường 23 năm tù giam về tội danh “Tàng trữ trái pháp vũ khí quân dụng” và “Giết người”. Cùng 2 tội danh trên, Vũ Văn Thăng bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 15 – 21 tháng tù về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

