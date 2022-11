Giao cấu làm cháu bé hơn 14 tuổi mang thai rồi bỏ trốn lên rừng làm nương, rẫy

Trước đó, vào ngày 11/11/2020 Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Lê Thị L., SN 1979, trú tại Thôn 7, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về việc gia đình phát hiện cháu N.T.T., SN 2005 (con gái chị L) mang thai 21 tuần. Thời điểm gia đình phát hiện cháu T mang thai thì cháu mới 14 tuổi 35 ngày.

Sau khi phát hiện cháu T mang thai, gia đình gặn hỏi thì cháu T cho biết cháu bị ông Nguyễn Đăng Viện, SN 1964, trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh quan hệ tình dục dẫn đến có thai.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Viện

Sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành các bước điều tra, xác minh theo quy định. Khi gia đình phát hiện sự việc cháu T mang thai đã thông báo cho ông Viện và gia đình ông Viện biết. Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Viện không thừa nhận, chối bỏ trách nhiệm của mình và bỏ trốn khỏi địa phương nhằm tránh bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Điều 145 Bộ luật hình sự để tiến hành các bước điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng theo quy định.

Xác định tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Nguyễn Đăng Viện là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội nhưng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, không liên lạc với gia đình, người thân. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh nhiều địa điểm để truy bắt đối tượng Nguyễn Đăng Viện.

Sau khi có thông tin chính xác Viện đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Đắk Nông, Công an TP Gia Nghĩa, Công an huyện huyện Đắk Song, Công an huyện Đắk Rlấp, Công an huyện Đắk Glong thuộc Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ đối tượng.

Ngày 4/11, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ được đối tượng Viện khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Viện và áp giải đối tượng về Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T của mình vào năm 2020. Sau khi bị phát hiện, Viện đã bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên làm thuê, hái cà phê, cắt cỏ, phụ hồ xây dựng và sống tại các lán trại trong rẫy, trong rừng, ít tiếp xúc liên lạc với người khác, kể cả người quen. Thường xuyên thay đổi tên gọi, chỗ ở, số điện thoại liên lạc để tránh bị phát hiện của lực lương chức năng.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được đã chứng minh rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đăng Viện, ngày 10/11, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Viện về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giao-cau-lam-chau-be-hon-14-tuoi-mang-thai-roi-bo-tron-len-rung-...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giao-cau-lam-chau-be-hon-14-tuoi-mang-thai-roi-bo-tron-len-rung-lam-nuong-ray-i673939/