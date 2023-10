Giăng bẫy bắt “ông trùm”

Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, nhóm tội phạm xuyên quốc gia này đã chiếm đoạt của hàng ngàn nạn nhân trong toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Từ hành vi đáng ngờ...

Đường dây tội phạm lừa đảo trên mạng xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo nhận nhiệm vụ, thưởng hoa hồng do đối tượng Hoàng Phi Long (sinh năm 1997, HKTT tại Khu phố Hữu Vĩnh 1, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) cầm đầu, điều hành từ Campuchia vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, triệt phá thành công. Trung bình mỗi tháng, đường dây tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt từ 8,7 tỷ - 9 tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trong toàn quốc.

Số máy tính và thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động lừa đảo của nhóm đối tượng bị Cơ quan Công an thu giữ.

Qua trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (sinh năm 1993, HKTT tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) có nhiều hành vi đáng ngờ. Cứ định kỳ khoảng 1-2 tháng/lần, Vi Văn Tùng lại liên hệ đến Siêu thị máy tính Lạng Sơn để thuê cài đặt lại hệ điều hành máy vi tính tại tòa nhà SH2.30 khu chung cư APEC - xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và mua sắm nhiều dây tai nghe (headphone) máy tính, đồng thời cho lắp đặt nhiều camera giám sát tại địa chỉ trên. Hành vi, thái độ của Vi Văn Tùng có vẻ rất cẩn trọng, mang tính cảnh giác cao, hoạt động kín đáo, Tùng thường né tránh, hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh. Địa chỉ số nhà Tùng thuê đặt hệ thống máy vi tính nói trên cũng không có thông tin biển hiệu quảng cáo lĩnh vực kinh doanh... Nhận thấy hoạt động của Vi Văn Tùng có nhiều biểu hiện bất thường, chính những hành động đáng ngờ này của Tùng đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn.

Hé lộ đường dây lừa đảo trên mạng

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua điều tra xác minh, các trinh sát Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, tại căn phòng tầng 2 của tòa nhà SH2.30 nói trên có nhóm khoảng gần hai chục thanh niên cả nam và nữ, độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi lưu trú, ăn ở sinh hoạt và làm việc cả ngày và đêm. Trong phòng lắp đặt khoảng 20 bộ máy vi tính để bàn, có cài đặt ứng dụng Wechat, Telegram và 1 ứng dụng có chữ Trung Quốc. Qua công tác điều tra, xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm có tổ chức, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động rộng. Nhóm đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Telegram, Wechat liên lạc. Mặt khác, trong căn phòng còn lắp đặt camera 360 để các đối tượng cầm đầu đường dây dễ dàng giám sát, quản lý kiểm tra các nhân viên làm việc cũng như theo dõi từ xa mọi động tĩnh tại phòng làm việc và xung quanh.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng cầm đầu Hoàng Phi Long

Để đảm bảo công tác đấu tranh triệt để với nhóm đối tượng này, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo và phối hợp với Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập, củng cố tài liệu, nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo của nhóm đối tượng trên; xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo trên mạng này chính là Hoàng Phi Long (sinh năm 1997, HKTT tại Khu phố Hữu Vĩnh 1, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn); tuy nhiên đối tượng Long đang lưu trú, làm việc tại Campuchia. Cơ quan Công an xác định, tuy không thường xuyên có mặt tại Lạng Sơn nhưng Hoàng Phi Long luôn chỉ đạo, điều hành từ xa đối tượng Vi Văn Tùng, Đỗ Thị Duyên và các đối tượng khác ở Lạng Sơn để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để triệt phá bằng được đường dây tội phạm lừa đảo trên mạng xuyên quốc gia này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã khéo léo “câu nhử” đối tượng cầm đầu Hoàng Phi Long từ Campuchia trở về Việt Nam và tổ chức nhiều mũi mật phục, bắt giữ thành công Hoàng Phi Long khi đối tượng này trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, kịp thời ngăn chặn đối tượng này chuẩn bị ra sân bay Nội Bài để bay sang Campuchia. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan trong đường dây; tạm giữ 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hơn 1.500 nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Phi Long trốn sang Campuchia đi làm thuê, và từng có gần 2 năm làm việc cho một công ty do người Trung Quốc điều hành, chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội ở Campuchia. Sau một thời gian làm việc, thấy việc kiếm tiền kiểu này quá nhanh và dễ dàng, Long “học lỏm” được mánh khóe lừa đảo của các đối tượng rồi xin nghỉ việc, bỏ ra ngoài với ý định tự thiết lập đường dây “làm ăn” riêng.

Đối tượng cầm đầu Hoàng Phi Long bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

Sau đó, Hoàng Phi Long quay về Lạng Sơn kết nối với Vi Văn Tùng (sinh năm 1993, HKTT tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Duyên (sinh năm 1992, trú tại xã Phả Lại, huyện Chí Linh, Hải Dương) để thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hoàng Phi Long giữ vai trò cầm đầu, điều hành từ Campuchia, còn Tùng và Duyên có nhiệm vụ thiết lập văn phòng, tuyển dụng và hướng dẫn nhân viên trong nội địa giả mạo là nhân viên Tập đoàn Panasonic và một số nhãn hàng nổi tiếng để gọi điện, nhắn tin tìm những người nhẹ dạ, cả tin mời chào làm việc online kiếm thu nhập, hứa hẹn thưởng hoa hồng hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao” để lừa đảo. Với thủ đoạn, yêu cầu các bị hại like và share video trên Youtube và yêu cầu các bị hại kết bạn Telegram, cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại.

Lúc đầu, các đối tượng thường đưa ra các nhiệm vụ thực hiện vô cùng đơn giản, như xem video, thả tim, nhấn “like” trên Youtube, đánh giá sản phẩm trên các website để yêu cầu bị hại thực hiện. Ban đầu, đối với những đơn hàng giá trị nhỏ, bị hại sẽ được bọn Long thanh toán đầy đủ kèm hoa hồng như đã hứa, nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham. Sau khi có được lòng tin của bị hại, những lần tiếp theo, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại nạp tiền để được nhận thêm nhiệm vụ hoặc làm nhiệm vụ khác với số lượng đơn hàng lớn hơn và phải nạp vào số tiền lớn hơn, để được hưởng hoa hồng cao hơn. Sau khi bị hại đã nạp tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp và hoàn thành nhiệm vụ được giao, để tránh hoàn tiền và trả thưởng cho bị hại, nhóm đối tượng sẽ cố ý bắt lỗi như “nội dung nạp tiền sai cú pháp”, “quá trình làm nhiệm vụ sai” hoặc “yêu cầu nâng cấp tài khoản VIP”… để yêu cầu bị hại chuyển khoản số tiền lớn hơn. Nhiều bị hại do tiếc khoản tiền đã nạp trước đó, đã tiếp tục chuyển khoản thêm tiền theo yêu cầu của Long và đồng bọn, cho đến khi không còn khả năng thì sẽ bọn chúng chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà bị hại đã chuyển.

Để tránh bị Cơ quan Công an phát hiện, sau khi nhận được tiền của các bị hại, Hoàng Phi Long và các đối tượng sẽ mua tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế OKX rồi tiếp tục bán số tiền ảo trên để lấy tiền thật, sau đó chuyển khoản về tài khoản ngân hàng do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu quản lý. Nếu cần rút tiền mặt, bọn Long sẽ chuyển tiền cho các đối tượng khác để đổi tiền tại Campuchia.

Các đối tượng trong đường dây bị Công an Lạng Sơn tạm giữ phục vụ điều tra

Theo khai nhận của 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu Hoàng Phi Long, Đỗ Thị Duyên và Vi Văn Tùng, bằng thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng gần 5 tháng từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2023, bọn chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt của khoảng 1.500 người tại Việt Nam với số tiền lừa đảo khoảng trung bình khoảng 8,7 - 9 tỷ đồng/tháng. Toàn bộ số tiền thu được từ lừa đảo Hoàng Phi Long và đồng bọn dùng tiêu xài cá nhân và đánh bạc, “trả lương cho số nhân viên”, thuê, mua sắm vật dụng, phương tiện phục vụ lừa đảo ở Lạng Sơn và Campuchia.

Theo Thượng tá Hoàng Gia Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, hình thức lừa đảo kiếm tiền online với lời quảng cáo hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao, thưởng hoa hồng lớn” mặc dù đã được lực lượng Công an nhiều lần cảnh báo, nhưng vẫn liên tục xảy ra trên nhiều địa phương trong cả nước. Để triệt phá được đường dây lừa đảo trên mạng quy mô lớn do đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành, đã khiến các CBCS trong đơn vị liên tục nhiều tháng phải mất ăn, mất ngủ, kiên trì “đấu trí” để bắt bằng được “ông trùm” cầm đầu, triệt xóa hoàn toàn đường dây, kịp thời ngăn chặn không để hàng ngàn nạn nhân tiếp tục sa bẫy của nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này.

