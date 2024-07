Dương Đình Luyện bị bắt: 500 triệu tiền treo thưởng thuộc về ai?

Sáng 9-7, thông tin với báo chí về số tiền thưởng 500 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị để truy bắt Dương Đình Luyện, lãnh đạo Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết Dương Đình Luyện do lực lượng công an tự bắt giữ nên số tiền 500 triệu treo thưởng sẽ không được trao cho ai.

Trước đó, ngày 4-7, Công an TP Chí Linh thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị để bắt được Dương Đình Luyện.

Dương Đình Luyện lúc bị công an bắt giữ

Dương Đình Luyện bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị bắt giữ vào trưa 8-7, khi người này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Như PLO đã đưa tin, chiều 23-6, do mâu thuẫn, Dương Đình Luyện (39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh) điện thoại gọi vợ cũ là chị TTNA về nhà nói chuyện.

Sau đó, Luyện chạy ô tô bán tải màu xanh (chưa rõ biển số) đến nhà bà H (mẹ ruột của chị TTNA) ở phường Văn An, TP Chí Linh. Tại đây, Luyện ra tay sát hại bà H và vợ cũ của mình rồi bỏ trốn.

Hiện, Dương Đình Luyện đã bị di lý về Hải Dương. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

