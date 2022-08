Được tại ngoại để sinh con, "nữ quái" tranh thủ lừa thêm 16 tỉ đồng

Bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con, Huỳnh Thị Châu vẫn tiếp tục lừa thêm 16 tỉ đồng bằng chiêu thức mua bán bất động sản.

Sáng 16-8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu (1975, trú tại số nhà 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào tháng 5-2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được đơn của bà D.T.K.D (trú Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tố cáo việc bị bà Huỳnh Thị Châu lừa 16 tỉ đồng bằng cách mua bán đất đai.

"Nữ quái" Huỳnh Thị Châu bị bắt tạm giam do liên tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đáng nói, bị can Huỳnh Thị Châu đã thực hiện phi vụ lừa đảo 16 tỉ đồng trong thời gian bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏ nơi cư trú.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 11-2021, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bị can Huỳnh Thị Châu cũng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an xác định Huỳnh Thị Châu đã lừa đảo bằng cách nhận sổ hồng để làm thủ tục thừa kế tuy nhiên lại đem sổ lừa bán cho người khác để chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Huỳnh Thị Châu được cho tại ngoại do đang mang thai, tuy nhiên vẫn tranh thủ thời gian này để tiếp tục lừa đảo (ảnh khởi tố bị can Huỳnh Thị Châu thời điểm tháng 11-2021)

Thời điểm bị khởi tố bị can, Huỳnh Thị Châu đang mang thai nên Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Châu thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại. Điển hình như vụ lừa đảo 16 tỉ đồng nêu trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng. Cơ quan điều tra cũng thông báo ai là nạn nhân của Huỳnh Thị Châu liên hệ với Đại uý Nguyễn Quang Cường - cán bộ điều tra - qua SĐT 0935.615.065 để được giải quyết.

