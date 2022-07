Đồng Tháp: Xảy ra 4 vụ án mạng nghiêm trọng

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xảy ra 4 vụ án mạng khiến 5 người tử vong. Điều đáng nói, đa phần các vụ giết người đều do mâu thuẫn tình cảm hoặc mâu thuẫn nhất thời. Có vụ sau khi gây án, hung thủ đã tự tìm đến cái chết.

Cụ thể, ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an huyện Lai Vung tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án chết người xảy ra tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Thắng (SN 1991, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) và Nguyễn Thị Kim Dung (SN 2006) chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 09-7, tại nhà Dung, hai người xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Do bực tức nên Thắng chụp lấy con dao để cạnh giường ngủ đâm Dung.

Phát hiện sự việc, mẹ ruột Dung chạy đến can ngăn và nắm áo của Thắng kéo lại để con gái thoát ra ngoài. Cùng lúc, bà này chạy ra khỏi nhà tri hô nhờ người dân chở Dung đi cấp cứu. Khi một số người vào nhà thì phát hiện Thắng đã dùng dao tự tử dẫn đến tử vong.

Vào ngày 05-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Trà Mi (SN 2002, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người". Tại cơ quan công an, Mi khai thuê nhà trọ tại xã Tân Thành (huyện Lai Vung) sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1999, ngụ xã Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Ngày 04-7, Tâm và Mi cùng nhậu với bạn tại phòng trọ. Sau khi nhậu xong, nhóm bạn rủ hai người ra ngoài ăn nhưng Mi không đi. Năn nỉ Mi đi ăn không được nên Tâm đánh người tình. Bị đánh đau, Mi chạy ra sau bếp lấy con dao đâm vào ngực của Tâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Cao Văn Nam (SN 1983, ngụ phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự) về hành vi "giết người". Theo điều tra, ngày 27-6, tổ công tác thuộc Ban quản lý chợ thành phố Hồng Ngự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại chợ thực phẩm. Trong lúc nhắc nhở một hộ kinh doanh không lấn chiếm lối thoát hiểm, Nam đang đứng mua hàng, có những lời nói gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác.

Thấy vậy, anh T.T.P (35 tuổi, nhân viên Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự) nhắc nhở Nam dẫn đến cự cãi. Bất ngờ, Nam chụp cây kéo tại tiệm tạp hóa của người dân trong chợ đâm trúng vào vùng ngực anh P. dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, Ban Quản lý chợ TP.Hồng Ngự phối hợp người dân khống chế, bắt giữ kẻ gây án giao cho công an xử lý. Theo Công an TP.Hồng Ngự, Cao Văn Nam có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 02-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tháp Mười điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Ca (SN 1964, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) chung sống như vợ chồng với chị N.T.K.H. (SN 1976). Khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, do ghen tuông tình ái, Ca và chị H. nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cãi cọ, Nguyễn Văn Ca đã dùng thanh sắt đâm chị H. tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 7 giờ 15, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng Công an huyện Tháp Mười phát hiện Ca treo cổ tự tử trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng thuộc phần đất của người dân ở khóm 4 (thị trấn Mỹ An), cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

