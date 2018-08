Đội trưởng Thanh tra giao thông huyện bị bắt quả tang đánh bạc

Thứ Hai, ngày 20/08/2018

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tấn Sĩ (38 tuổi) - Đội trưởng Thanh tra giao thông huyện Phong Điền (thuộc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Mới (33 tuổi), Trần Hoàng Vũ (38 tuổi), Dương Minh Thĩ và Trần Hữu Đức (33 tuổi, cùng ngụ KV 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội danh đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, vào gần 14h ngày 9/8, Công an phường An Bình đã bắt quả tang 5 đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc ăn tiền tại căn nhà bỏ hoang thuộc KV7 phường An Bình. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 30 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan điều tra đã gởi Công văn đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ đề nghị có hình thức xử lý đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Sở Giao thông vận tải Cần Thơ cũng đang làm công văn gởi Công an quận Ninh Kiều để nắm cụ thể hành vi vi phạm của ông Sĩ.

Trước mắt, Sở đã không phân công công tác đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ mà phân công một Đội phó tạm thời phụ trách thanh tra giao thông tại huyện Phong Điền.