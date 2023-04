‘Độc chiêu’ hút khách của quán karaoke Hồng Kông

Ngày 20-4, Công an tỉnh Hà Nam thông tin về việc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hồng Kông (địa chỉ tại tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên do Nguyễn Thị Hằng, SN 1978, làm chủ).

Lực lượng chức nằng kiểm tra quán karaoke Hồng Kông

Trước đó, rạng sáng 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thị xã Duy Tiên bất ngờ kiểm tra hành chính quán Karaoke Hồng Kông; phát hiện 16 đối tượng (gồm 10 nam, 6 nữ), trong đó có 13 đối tượng có hành vi “bay lắc” tại 2 phòng Vip 4 và Vip 5. Ba đối tượng còn lại là quản lý, nhân viên quán karaoke Hồng Kông.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2 đĩa sứ chứa ketamin, 3 điện thoại di động và nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp quán Karaoke Hồng Kông, cơ quan Công an thu giữ 12 viên ma túy MDMA và một số tang vật.

Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, chủ quán Nguyễn Thị Hằng đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định đối tượng Trần Đăng Quang (SN 2004, lễ tân quán karaoke Hồng Kông đã cung cấp ma tuý cho khách sử dụng ngay tại chỗ. Còn quản lý quán Cù Gia Bảo (SN 1999),) có vai trò tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố đối tượng Trần Đăng Quang để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; khởi tố đối tượng Cù Gia Bảo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tạm giữ 8 đối tượng khác để điều tra, đồng thời tập trung truy bắt chủ quán Nguyễn Thị Hằng.

