Diễn biến mới vụ thác loạn trong bar Vic Beer Club ở Đồng Nai

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 20:30 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 17-12 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam quản lý quán bar Vic Beer Club để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) quản lý quán bar Vic Beer Club tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với tội danh trên là 5 nhân viên dưới trướng của Ân gồm Phan Văn Âu (21 tuổi), Tạ Quang Hùng (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Tú (21 tuổi), Dương Lê Tính, (24 tuổi) và Phạm Thị Tuyết Mai (27 tuổi).

Công an Đồng Nai thời gian qua mở nhiều đợt đột kích phá các tụ điểm ma túy

Như đã đưa tin, rạng sáng 8-12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành bất ngờ đột kích quán bar trá hình Vic Beer Club, đã phát hiện 113 người đang có biểu hiện "phê" ma túy.

Tại hiện trường, nhiều viên nén, chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp vương vãi. Công an đã thu 140 viên nén ma túy tổng hợp, 35 gói ma túy đá, hai bịch cỏ Mỹ, 22 dụng cụ hút shisha cùng nhiều bịch nilong có đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy. 29 đối tượng vào thời điểm đó đuộc xác định dương tính với chất ma túy, trong đó 5 nhân viên.

Nguyễn Hồng Ân tại cơ quan công an

Nguyễn Hồng Ân khai nhận số ma túy trên được mua về bán lại cho khách để kiếm lời. Còn Hùng, Tú, Âu, Tính và Mai khai nhận liên quan trực tiếp đến việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dien-bien-moi-vu-thac-loan-trong-bar-vic-beer-club-o-dong-nai-20191...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dien-bien-moi-vu-thac-loan-trong-bar-vic-beer-club-o-dong-nai-20191217160041249.htm?fbclid=IwAR0oX4QBeG1NLok9AKQkeOuitTUAiu1rK4RfpUUetDEpkN8_WHBQbNfIMw0