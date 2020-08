Diễn biến bất ngờ vụ hai tên cướp bỏ của chạy lấy người ở huyện Bình Chánh

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 15:15 PM (GMT+7)

Bị người dân truy đuổi sau khi giật dây chuyền trước showroom ô tô ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), hai thanh niên đã chạy bộ rồi dùng dao cướp một xe máy khác để thoát thân.

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ, truy xét hai thanh niên giật dây chuyền vàng, cướp xe máy trước showroom ô tô ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo Công an huyện Bình Chánh, nạn nhân của vụ cướp giật dây chuyền vàng là chị N.B.T (SN 1978, quê Long An) chưa đến công an trình báo do ở xa, chưa đủ sức khỏe.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, chiều 4-8, chị T. cùng một người khác đang đi bộ trước một showroom ô tô trên địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát giật dây chuyền.

Lúc này, người dân nghe tiếng tri hô của chị T. nên đã đuổi theo hai kẻ cướp. Bị truy đuổi gắt gao, hai tên cướp bỏ xe chạy bộ rồi dùng dao cướp xe máy của ông L.V.T (SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh) để thoát thân.

Phía trước showroom ô tô, nơi xảy ra vụ cướp

Mặc dù chị T. chưa đến công an trình báo nhưng sau khi bị cướp xe, ông T. đã đến cơ quan chức năng làm đơn tố cáo, yêu cầu truy tìm hai kẻ cướp táo tợn này. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Chánh đang tích cực điều tra, truy xét vụ việc.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dien-bien-bat-ngo-vu-hai-ten-cuop-bo-cua-chay-lay-nguoi-o-huyen-binh-chanh-20200806113312318.htm