Đi đánh dằn mặt giùm bạn, 3 phụ nữ bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Danh Thị Giang (30 tuổi) và Trần Thị Lệ Xiếu (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Giang và chị PTT có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Về nhà, Giang kể lại sự việc cho My và Xiếu biết. Tức giận vì bạn bị ăn hiếp, tối 25-6, My rủ Giang và Xiếu nhà T để hỏi chuyện.

Đi trả thù cho bạn, 3 phụ nữ bị khởi tố. Ảnh: QM

Nón bảo hiểm các bị can dùng đánh nạn nhân

Đến nơi, cả 3 xông vào chửi bới chị T, rồi còn nắm tóc và dùng nón bảo hiểm đánh chị này bị thương. Sự việc được mọi người can ngăn nên Giang, My và Xiếu bỏ về nhà.

Còn chị T được đưa đi điều trị với thương tích 1% và sau đó chị T đã tố cáo hành vi của ba người trên.

