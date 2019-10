Đánh ghen… xuyên biên giới

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 08:03 AM (GMT+7)

Nghi ngờ chồng cũ có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H. (SN 1981, trú tại xã Mỹ Nghi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Thị Hoàng đang sinh sống ở nước ngoài đã thuê 3 đối tượng ném "bom" xăng để khủng bố tình địch.

Tin nóng Sự kiện:

Công an huyện Nghi Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa (SN 1988) và Thái Bá Tình (SN 1991, đều trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Ngoài Tình và Hòa, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ Cao Hùng (SN 1990, trú huyện Diễn Châu) để làm rõ hành vi là đồng phạm trong vụ án này.

Theo tài liệu điều tra thì vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, chị Đ.T.H. (SN 1981) và con gái đang nằm ngủ tại cửa hàng tạp hóa của mình ở xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc thì phát hiện có mùi xăng bốc lên. Chị H. đi ra cửa thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt kín mặt ném "bom xăng" về phía người mình.

Đối tượng Hoà (trái) và đối tượng Tình bị bắt giữ.

Chị H. chạy vào nhà rồi hô hoán mọi người ứng cứu. Sự việc trên khiến chị H. bị bỏng phía sau hai chân và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Còn cửa hàng của chị H. bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy, cứu người. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Thu thập các tài liệu có được, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên được 3 đối tượng có khả năng liên quan đến vụ án, gồm: Trần Ngọc Hòa (SN 1988), Thái Bá Tình (SN 1991), Cao Hùng (SN 1990), đều trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu.

Đây là nhóm đối tượng thường được thuê đi đòi nợ thuê, riêng Trần Ngọc Hòa là đối tượng được những người Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài thuê để theo dõi vợ (chồng) họ ở nhà có quan hệ bất chính. Sau khi thực hiện vụ khủng bố bằng "bom" xăng, các đối tượng nhanh chóng biến mất khỏi địa phương.

Để phá được vụ án này, các trinh sát đã phải rất vất vả trong nhiều tháng liền thu thập thông tin, tìm tài liệu, hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Do vụ án xảy ra trong đêm, hiện trường bị cháy rụi nên việc trích xuất hình ảnh, thu thập dữ liệu gặp nhiều khó khăn.

Quá trình làm việc với nạn nhân có những thông tin trình bày chưa đúng, chưa khách quan, làm lệch hướng điều tra; diện đối tượng điều tra trong chuyên án rất rộng. Khi xác định được động cơ gây án thì đối tượng chủ mưu đang ở nước ngoài, quá trình các đối tượng liên lạc với nhau chủ yếu qua mạng xã hội nên gây khó khăn cho công tác xác minh.

Để phá án, ban chuyên án quyết định chọn đối tượng Thái Bá Tình làm một mắt xích đấu tranh. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện sau khi gây án xong, Tình trốn lên Lạng Sơn làm công nhân và chờ thời cơ sẽ trốn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Một mũi trinh sát được cử lên Lạng Sơn để truy bắt.

Ngày 19-9, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bắt đối tượng Thái Bá Tình khi hắn đang lẩn trốn tại Trạm BOT trên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và chuẩn bị trốn sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tình đã thừa nhận hành vi cố ý hủy hoại tài sản của chị Đ.T.H. ở xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc. Biết Tình bị bắt và khai nhận ra đồng phạm, không thể trốn thoát được nên ngày 24-9, Trần Ngọc Hòa, Cao Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, mình là người trực tiếp thực hiện hành vi ném "bom" xăng. Theo lời Hoà, mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn, bố bỏ rơi Hòa khi còn nhỏ tuổi để đi theo người phụ nữ khác.

Chính tuổi thơ đau khổ ấy, trong tiềm thức của hắn rất mặc cảm với những ai chuyên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nên khi có người thuê đi đánh ghen, dằn mặt tình địch, Hoà sẵn sàng đi luôn.

Lớn lên, Hòa đi nghĩa vụ quân sự rồi trở về làm nghề điêu khắc gỗ. 3 năm nay, giao lưu với nhiều người trong xã hội, Hòa trở thành một đối tượng chuyên đi đánh ghen, dằn mặt thuê. Việc ném "bom" xăng vào cửa hàng chị H. là do Hoà nhận lời của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoàng hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Hiện trường là cửa hàng của chị H. bị cháy rụi.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6-2019, có một người phụ nữ nói tiếng Việt Nam, sử dụng số điện thoại nước ngoài (Hoà không nhớ số) gọi điện thuê Hòa dằn mặt chị H. vì nghi chị H. có quan hệ bất chính với chồng cũ của người phụ nữ này. Người phụ nữ này hứa trả công cho Hòa 20 triệu đồng sau khi xong việc.

Hòa đồng ý. Người phụ nữ này yêu cầu Hòa phải "cắt tóc chị H. và chụp ảnh gửi lại khi xong việc". Sau đó, người phụ nữ xin tài khoản facebook của Hòa. Sử dụng tài khoản facebook với nick name "Vô tình", người phụ nữ đã gửi cho Hòa 1 tấm ảnh chân dung chị H. và 1 tấm ảnh về cửa hàng cùng địa chỉ nhà chị H.

Ngày 16-6, Hòa rủ Tình cùng tham gia đi dằn mặt chị H., Tình đồng ý. Trên đường đi, Hòa mua một chiếc tông đơ để cắt tóc. Sau đó, cả hai đi đến khu vực gần nhà chị H. để xác định chính xác địa chỉ nhà cũng như nắm được thông tin về chị.

12 giờ ngày 20-6, Hòa gọi Tình đi đến cửa hàng chị H. Hai đối tượng đóng giả là khách mua hàng khi vào hỏi mua một chiếc áo khoác nắng. Chị H. cũng không hề nghi ngờ gì nên đi lấy áo cho khách. Khi chị H. đang loay hoay tìm áo thì Hoà đấm thẳng vào mặt chị.

Đồng thời hắn túm tóc, giúi đầu chị H. xuống nền nhà rồi cảnh cáo chị dám quan hệ bất chính với người đã có vợ. Sau đó, Hòa định dùng tông đơ cắt tóc chị H., lúc này chị H. van xin tha mạng và dựt được tay ra khỏi Hòa rồi bỏ chạy.

Ngay tối hôm đó, Hoà nhắn tin qua facebook báo cáo lại sự việc cho người phụ nữ thuê mình. Tuy nhiên người phụ nữ yêu cầu Hoà phải dằn mặt lại lần nữa và lần này phải thật mạnh tay thì mới hả dạ. Cả hai thống nhất đốt cửa hàng của H. để cảnh cáo.

Sau đó, Hòa ra bãi rác xã Diễn Lộc nhặt một số quần áo cũ, mua 1 can xăng 2 lít và 2 bình gas mini cất giấu để chuẩn bị cho việc đốt quán chị H. Tối 30-6, Hòa lại tiếp tục rủ rê Tình tham gia phi vụ này.

Đến quán chị H., Hòa và Tình mang quần áo rải trước cửa hàng cách cửa ra vào khoảng 2m, tẩm xăng lên quần áo, bỏ 2 bình gas trên đống quần áo rồi Hòa trực tiếp châm lửa đốt. Thấy lửa cháy bùng lên, cả hai nhanh chóng phóng xe biến mất. Một lúc sau, cả hai quay lại kiểm tra hiện trường thì thấy lửa đã được dập tắt.

Vụ dằn mặt lần này cũng không thành công khi không gây thiệt hại gì về người và tài sản nên khi nghe báo cáo của Hoà về hai vụ việc, người phụ nữ kia tỏ vẻ không bằng lòng và yêu cầu Hoà tiếp tục dằn mặt tình địch một lần nữa. Lần này, chính người phụ nữ lên kế hoạch cho Hoà ném "bom xăng" vào quán chị H.

Chiều 19-7, Hòa gọi điện cho Cao Hùng chở vào Nghi Lộc. Trước đó, Hòa đã chuẩn bị sẵn công cụ gây án là xăng và bình gas mini. Trên đường đi, Hùng có hỏi Hòa đi đâu nhưng hắn một mực không nói.

Đến quán chị H., Hòa nói Hùng quay xe ra chỗ vắng chờ mình, còn Hoà bịt kín mặt đi về phía quán chị H. châm lửa can xăng ném vào quán, đồng thời ném luôn 4 bình ga mini hòng tăng mức độ nguy hiểm cho vụ cháy. Lúc này, Hòa thấy chị H. đi ra, xăng dính vào người và bị cháy phía sau. Kết quả chị H. bị bỏng nặng và cả cửa hàng bị thiêu rụi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa và Thái Bá Tình về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 2 và khoản 4, Điều 178, Bộ luật Hình sự; tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Cao Hùng; tập trung điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ Nguyễn Thị Hoàng, hiện đang sinh sống tại nước ngoài để xử lý theo quy định của pháp luật.