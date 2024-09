Đã xác định được nhóm thanh niên 'trấn lột' học sinh giữa đường ở Tân Mai

Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, chiều 13/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai em học sinh đi xe đạp đang đứng ở khu vực ngã ba (đối diện hồ đền Lừ, quận Hoàng Mai) bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát chặn lại. Trong khi hai thanh niên đang "lục đồ" các em học sinh, một thanh niên đứng bên cạnh cảnh giới.

Hình ảnh từ clip 2 học sinh đi xe đạp bị nhóm thanh niên chặn lại, lục đồ

Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng đến an toàn cho các em học sinh, vì khu vực có nhiều trường học.

Nhóm thanh niên bỏ chạy sau khi bị người đi đường phát hiện

Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai thông tin thêm, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nhóm thanh niên trong sự việc và đang xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên này. "Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, theo đúng quy định của pháp luật", chỉ huy Công an quận Hoàng Mai cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]