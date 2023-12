Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm "anh chị"

Sáng 15-12, phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM hứa phát huy vai trò nồng cốt trong việc tấn công trấn áp tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống. Trong thời gian tới, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phát huy tinh thần quả cảm, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mang lại sự bình yên cho nhân dân TP HCM trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và đảm bảo an toàn cho du khách du xuân, du lịch tại TP HCM.