Công an Sóc Sơn tìm tung tích cụ bà tử vong ở cánh đồng Rắn

Thứ Ba, ngày 23/08/2022 18:39 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang tìm danh tính cụ bà tử vong tại cánh đồng Rắn, thôn Cả, xã Đông Xuân.

Công an huyện Sóc Sơn cho biết, vào 17h40 ngày 21/8/2022, Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cánh đồng Rắn, thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn có 1 thi thể nữ giới.

Đồ vật được công an tìm thấy tại hiện trường cụ bà tử vong ở đồng Rắn, thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

Tới hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 thi thể là nữ giới, khoảng 70 đến 80 tuổi đang trong giai đoạn phân hủy.

Nạn nhân mặc áo nâu, quần đen, đi dép tổ ong màu xanh, dáng người nhỏ, cao khoảng 1m4 đến 1m5, đeo dây tràng hạt màu trắng.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ cá nhân, nên hiện cơ quan chức năng không xác định được danh tính.

Công an huyện Sóc Sơn thông báo: Ai biết tung tích của nạn nhân xin báo cho công an huyện theo số điện thoại 024.3884.3547 hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội.

