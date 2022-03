Công an Đắk Nông bắt 2 vụ cho vay lãi nặng hơn 80 tỉ đồng

Người dân cần cảnh giác Công an tỉnh Đắk Nông lưu ý, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần hết sức cảnh giác với tín dụng đen. Người dân cần thận trọng đối chiếu về mức lãi suất của các cá nhân cho vay ngoài pháp luật so với mức lãi suất của ngân hàng quy định để tránh bị sập bẫy của các đối tượng.