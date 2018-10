Công an Cần Thơ hoãn họp báo vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu

Thứ Tư, ngày 24/10/2018 10:50 AM (GMT+7)

Phía Công an TP Cần Thơ thông báo hoãn cuộc họp lý do lãnh đạo có việc đột xuất nên hẹn sẽ tổ chức họp báo vào một ngày khác.

Quyết định xử phạt ông R.

Dự kiến cuộc họp báo diễn ra lúc 10 giờ 30 phút sáng nay doCông an TP Cần Thơ chủ trì. Khi nhiều cơ quan báo chí đến thì đợi khoảng 45phút sau, phía Công an TP Cần Thơ thông báo hoãn cuộc họp lý do lãnh đạo có việcđột xuất nên hẹn sẽ tổ chức họp báo vào một ngày khác.

Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, vào lúc 11 giờ 15 phútngày 30-1, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ôngLê Hồng L., Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại L. (trụ sở tại phườngCái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang thu mua 100 USD của anh N.C.R (38 tuổi;thợ điện, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 triệu đồng màkhông có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Qua quá trình xác minh, tổ chứcvà cá nhân nói trên đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nên Công an TP Cần Thơ trình Chủ tịchUBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với ông R. phạt90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 triệu đồng (quy đổi từ 100 USD) theo Điểm a,Khoản 3, Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (mua bán ngoại tệ tại tổ chứckhông được phép thu đổi ngoại tệ).

Căn cứ vào Nghị định 96, Công an TP cũng đã tham mưu cho UBNDTP Cần Thơ ra quyếtđịnh xử phạt hành chính đối với 1 tổ chức và 1 cá nhân nêu trên theo quy định củapháp luật. Căn cứ vào luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có thể thựchiện các yêu cầu sau đây: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76;hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. Trường hợp ông R.có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP xem xét giải quyết theo quy định.

Như đã đưa tin, cuối năm 2017, ông R. được người thân gửi cho 100 USD. Sau đó, ông đến một tiệm vàng ở phường Cái Khế đổi sang VNĐ được 2,3 triệu đồng. Khi ông R. vừa bước ra khỏi tiệm thì bất ngờ lực lượng chức năng giữ lại, lập biên bản và tịch thu số tiền nói trên. Sau đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính ông R. số tiền 90 triệu đồng.

Ngoài ra, tiệm vàng nơi ông R. đổi tiền USD sang tiền VNĐ cũng bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng tại tiệm vàng này.

Chiều 23-10, theo ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông R. đã có hành vi vi phạm hành chính là: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Do Nghị định 96 không xác định mức phạt theo giá trị tang vật như một số nghị định khác (ví dụ như Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt cho một hành vi nếu giá trị tang vật khác nhau) nên hành vi "Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ" chỉ có duy nhất một khung phạt là phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Vì vậy, UBND TP Cần Thơ đã ra mức phạt 90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của ông R. theo đề nghị của Công an TP Cần Thơ.

"Quyết định xử phạt hành chính ông R. có nêu rõ "Ông N.C.R có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật". Căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông R. có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp ông R. có yêu cầu", ông Nam thông tin.