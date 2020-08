Con rể trả giá đắt vì đâm chết cha vợ khi bị rầy la chuyện ăn nhậu

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Bị cha vợ la rầy vì suốt ngày nhậu nhẹt, bị cáo Thụy phản ứng lại và dùng dao đâm chết cha vợ mình. Ra tòa, Thụy ăn năn hối hận, cầu xin được mọi người tha thứ. Còn người thân của nạn nhân, dù chưa hết đau buồn nhưng họ vẫn mong tòa tha thứ cho Thụy, tạo cơ hội cho Thụy sớm làm lại cuộc đời.

Con rể đâm chết cha vợ trong lúc say xỉn

TAND TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trường Thụy (SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người. Phiên tòa được mở vào 1 ngày giữa tháng 8 thu hút rất đông người đến tham dự. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là cha vợ của bị cáo.

Những người đến theo dõi phiên xử đa phần là người thân cùa bị cáo và bị hại. Rất nhiều người còn chưa hết bàng hoàng, thậm chí có người đã bật khóc khi nhớ lại ngày mà Thụy đã nhẫn tâm xuống tay với chính cha vợ mình.

Bị cáo Thụy đâm chết cha vợ khi bị la rầy

Vợ chồng Thụy sống tại 1 căn nhà thuộc địa bàn ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tuy không có việc làm ổn định nhưng Thụy lại ham nhậu nhẹt. Cứ mỗi lúc nhậu say là Thụy về nhà kiếm cớ chửi mắng vợ con. Ngày 10/6/2019, Thụy đi nhậu về trong tình trạng say xỉn và tiếp tục gây sự với vợ. Sau đó, Thụy dắt xe máy ra khỏi nhà với ý định đi nhậu tiếp thì vợ Thụy là chị Đặng Ngọc Hiếu (tên đã thay đổi) ngăn cản nhưng không được.

Không muốn chồng đi nhậu tiếp, chị Hiếu đã gọi cho cha ruột của mình là ông Đặng Văn H. đến giải quyết, khuyên can chồng. Khi đến nhà con gái, ông H. la rầy Thụy: “Mầy đàn ông, bổn phận làm chồng làm cha, suốt ngày say xỉn, để vợ làm nuôi”.

Thụy cự cãi lại cha vợ thì bị ông H. đánh vào đầu 2 cái. Nghĩ cha vợ chưa biết ai đúng ai sai đã chửi, đánh mình nên Thụy phản ứng lại. Tiếp đó, ông H. định đánh Thụy tiếp thì Thụy 1 tay chống trả 1 tay cầm dao đâm vào bụng cha vợ làm nạn nhân gục xuống tại chỗ. Mặc dù ông H. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, 1 ngày sau, ông H. tử vong.

Bi kịch gia đình

Khai tại tòa, Thụy thừa nhận một mình gây ra cái chết cho cha vợ. Nhưng Thụy biện minh rằng, do bị cha vợ đánh trong lúc Thụy đang say rượu, lại đang giận vợ nên không kiềm chế được và phản ứng lại.

Cũng theo Thụy, bị cáo không hề có ý định giết cha vợ mình, chỉ là trong lúc bị đánh, bị cáo quơ tay chống cự, vô tình làm con dao đâm vào người cha vợ dẫn đến kết cục đau lòng.

Có mặt tại tòa, vợ Thụy cho biết, sau khi cưới, Thụy càng nhậu nhiều hơn. Do không có việc làm nên Thụy chán nản, suốt ngày nhậu nhẹt và tìm cớ gây sự với vợ.

Một phút thiếu kiềm chế, Thụy phải trả giá bằng 18 năm mất tự do.

“Em vừa sinh con đã phải đi làm để kiếm tiền trang trải. Anh Thụy không đi làm, nhưng ham nhậu, lại chửi mắng làm em không chấp nhận được”, vợ Thụy giãi bày.

Tuy không đồng tình với hành vi của chồng, nhưng khi được tòa hỏi có ý kiến gì không, vợ Thụy đã xin tòa giảm án cho chồng, mong chồng có cơ hội sớm làm hại cuộc đời.

Đồng tình với cháu gái, cha mẹ ruột của nạn nhân H. (dự tòa với tư cách đại diện bị hại) cũng mong tòa tuyên mức án nhẹ với Thụy. Bởi theo ông bà, việc Thụy có nhận mức án cao cũng không làm cho ông H. sống lại được. Giờ sự việc đã lỡ xảy ra, ông bà muốn tha thứ cho Thụy, để lòng được thanh thản và cũng là để tạo điều kiện cho Thụy được sớm trở về, vì họ cũng tin, sau vụ án này, Thụy sẽ sống lương thiện.

Bào chữa cho bị cáo Thụy, luật sư cho rằng, ngày xảy ra vụ án, Thụy say xỉn nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo còn có con nhỏ, cần tình thương của cha nên mong tòa xem xét mức án khoan hồng với Thụy, để bị cáo có cơ hội trở về nuôi con, làm trọn trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm hại đến tính mạng của người khác, mà còn gây hoang mang dư luận. Nghiêm trọng hơn nạn nhân trong vụ án là cha vợ của bị cáo, là người nuôi dưỡng giáo dục vợ bị cáo. Nhưng chỉ vì bản tính hung hăng, bị cáo đã đâm chết cha vợ mình, trái với truyền thống đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật. Do đó bị cáo cần nhận mức án nghiêm khắc, mới tương xứng với những hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Bị VKS đề nghị mức án nghiêm khắc, Thụy thoáng chút rùng mình sợ hãi. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, cầu xin vợ và người thân của cha vợ tha thứ vì đã ý thức được sai lầm. Thụy cũng không quên xin HĐXX tuyên mình mức án nhẹ trong lời nói sau cùng.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Thụy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, được bị hại xin giảm án, đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt được HĐXX cân nhắc, xem xét cho Thụy trong khi lượng hình.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Thụy 18 năm tù giam. Ngoài bản án hình sự, Thụy còn phải bồi thường 136 triệu đồng là tiền các phí tổn cho gia đình nạn nhân.

Dù chưa hết đau buồn về cái chết của nạn nhân nhưng người thân của ông H. cũng tha thứ cho Thụy. Họ tiếc cho bị cáo bởi 1 phút nóng giận đã phải trả giá bằng những tháng ngày dài đằng đẵng trong tù. Kết thúc phiên tòa, Thụy bị áp giải ra xe về trại tạm giam. Bởi đã tha thứ cho Thụy nên mẹ ruột của nạn nhân H. còn chạy theo Thụy, dặn dò Thụy cố gắng cải tạo tốt để được khoan hồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/con-re-tra-gia-dat-vi-dam-chet-cha-vo-khi-bi-ray-la-chuyen-an-nhau-a4...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/con-re-tra-gia-dat-vi-dam-chet-cha-vo-khi-bi-ray-la-chuyen-an-nhau-a487035.html