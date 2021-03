Con đường sa ngã của những kẻ đua đòi

Từ việc có cuộc sống ổn định, vợ con hòa thuận, nhưng để thỏa mãn dục vọng, gã thợ kim hoàn và gã thợ hàn đã tận dụng mối quan hệ, cấu kết với những đường dây mua bán ma túy, đưa "hàng" từ Campuchia về Việt Nam với tiền công hàng chục triệu đồng/tháng. Để vận chuyển trót lọt, các đối tượng ngụy trang hết sức tinh vi, đóng giả làm người vận chuyển hàng hoặc bán rau, nhưng không qua mắt được các trinh sát công an.

Vận chuyển "hàng" để... trừ nợ

Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Long Hồ (SN 1989, ngụ xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú, cùng tỉnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đầu tháng 1-2021, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an H.Tịnh Biên (An Giang) phát hiện nam thanh niên thường nhận hàng hóa tại trạm xe Huệ Nghĩa (TT.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên) có biểu hiện nghi vấn. Sau nhiều ngày theo dõi, danh tính gã được xác định là Nguyễn Long Hồ.

Một cán bộ điều tra cho biết, Hồ sinh ra trong gia đình thuần nông. Do ham chơi nên Hồ chỉ học xong lớp 6 rồi nghỉ, được cha mẹ cho đi học nghề thợ bạc rồi gia công trang sức cho tiệm vàng. Nhưng chỉ làm thuê thời gian ngắn thì Hồ lại nghỉ. Cha mẹ cưới vợ cho Hồ. Sau khi sinh con, Hồ và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Trong lúc buồn bã, Hồ giao du với những đám bạn hư hỏng, tập tành sử dụng ma túy. Đầu năm 2019, Hồ đến nhà một người thân tại P.Núi Sam (TP.Châu Đốc, cùng tỉnh) tá túc để gia công trang sức cho một tiệm vàng. Khi có tiền thì "ngựa quen đường cũ”, Hồ mua ma túy của đối tượng tên Út (SN 1982, ngụ P.Núi Sam) về sử dụng rồi dần dần kết thân với gã này. Thấy Hồ có biểu hiện tâm lý bất thường, chủ tiệm vàng không thuê gia công nữa. Mất việc, không có tiền xài, Hồ mượn Út 18 triệu đồng. Lúc này, Út đặt vấn đề thuê Hồ đi nhận ma túy để trừ dần số nợ, lại có tiền để thỏa mãn con nghiện. Cứ như thế, mỗi lần có ma túy từ TPHCM gửi về cho Út tại các trạm xe, Hồ đi nhận thay.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 25-1-2021, tổ công tác Công an H.Tịnh Biên phối hợp với Công an TT.Nhà Bàng phục kích tại trạm xe Huệ Nghĩa, phát hiện Hồ khiêng một thùng carton từ trạm xe ra xe máy BS: 7E1-276.60 liền tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong thùng có bịch ma túy đá (hơn 99,3 gram). Tại trụ sở công an, Hồ khai nhận, mỗi lần nhận ma túy xong sẽ được Út trả công 2 triệu đồng.

Liều mình để kiếm tiền nuôi nhân tình

Mặc dù đã có vợ, 4 con và nghề nghiệp ổn định, nhưng trong những ngày làm thuê, Đặng Văn Liêm (SN 1976, ngụ xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ; làm thợ hàn) vẫn nảy sinh tình cảm với một cô gái là tiếp viên của Khu du lịch Mỹ Khánh (xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền). Để có tiền chu cấp cho nhân tình và nuôi gia đình, năm 2019, Liêm nhận lời vận chuyển cần sa cho đối tượng tên C. tại địa phương. Mỗi tháng, Liêm vận chuyển từ 2 - 3 lần, mỗi lần từ 5 - 10kg, tiền công là 600 ngàn đồng/kg.

Mỗi khi có mối, C. chỉ đạo Liêm đến khu vực biên giới H.Tịnh Biên để nhận "hàng" từ các đầu nậu, rồi đón xe khách đến TPHCM giao cho "đối tác" của C. tại khu vực đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Giao "hàng" xong, Liêm bắt xe khách quay về nhà. Nguồn thu nhập bất chính từ vận chuyển cần sa thuê của Liêm mỗi chuyến từ 3-6 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với nghề hàn. Có nhiều tiền, Liêm sắm xe máy cho con và chu cấp cho tình nhân hào phóng hơn. Không lâu sau đó, xảy ra mâu thuẫn nên C. không thuê Liêm nữa. Liêm quay về nghề cũ.

Thế nhưng số tiền kiếm được bằng nghề hàn không đủ chu cấp cho nhân tình, thông qua một người bạn, Liêm được giới thiệu cho một đối tượng chuyên mua bán cần sa tên B. (ngụ H.Châu Phú, An Giang). Để ngụy trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng, với tay nghề của mình, Liêm hàn một khung sắt gắn vào xe máy giống như người đi bỏ mối rau, cải. Với thủ đoạn trên, Liêm đã nhiều lần vận chuyển cần sa trót lọt từ H.Tịnh Biên về TP.Long Xuyên cho B., với số lượng từ 5 - 15kg (tiền công là 600 ngàn đồng/kg).

Sau nhiều tháng làm ăn bất chính với B., Liêm phát hiện tiền công thấp hơn "đồng nghiệp" tên N. Vì vậy, từ tháng 8-2020, Liêm đặt vấn đề muốn vận chuyển trực tiếp cho N. để hưởng tiền công 700 ngàn đồng/kg. Cứ khoảng một tuần, N. sẽ sang Campuchia mua "hàng" vận chuyển về Việt Nam và gọi điện cho Liêm chở đến khu vực ngã ba Lộ Tẻ Rạch Giá - Cần Thơ để giao cho "đối tác", với tiền công từ 3,5 - 10,5 triệu đồng.

Cuối năm 2020, Liêm chạy xe máy BS: 65H1-341.66 chở "hàng" giấu trong các giỏ đệm, nào ngờ bị tổ công tác Trạm CSGT Châu Phú phát hiện. CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Liêm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên bị truy đuổi. Đến xã Mỹ Đức, lợi dụng trời tối, Liêm quăng xe tẩu thoát. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong 2 giỏ đệm có chứa gần 16kg cần sa tươi.

Qua xác minh, Liêm là kẻ đã vận chuyển số hàng trên. Khi bị công an mời về trụ sở làm việc, gã quanh co, chối tội, không thừa nhận chiếc xe máy trên là của mình. Nhưng với các chứng cứ thu thập được, nhất là vết hằn trên cổ tay trong lúc giằng co với cán bộ CSGT để lại, Liêm đã phải nhận tội.

