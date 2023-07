Chuyển tiền cọc mua hàng Trung Quốc qua mạng, bị mất trắng 470 triệu đồng

Ngày 9-7, công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ông Mạnh Linh (SN 1999, trú tại xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Theo đài TH Nghệ An

Trước đó, vào tháng 6-2023, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Nam Đàn phát hiện một số đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo và Webchat ảo, giả danh các doanh nghiệp vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam mời chào mua hàng Trung Quốc. Sau đó, yêu cầu bị hại đặt cọc tiền.

Sau khi nhận tiền cọc của bị hại, đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tiền, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Ông Mạnh Linh khi đối tượng này đang ở quận 7, TP HCM. Qua khám xét cơ quan công an thu giữ 2 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu, cơ quan công an bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 6-2023, Ông Mạnh Linh đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Webchat giả danh các công ty vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam rồi tìm kiếm người cần mua hàng. Sau khi tìm được người cần mua hàng, Ông Mạnh Linh đăng nhập vào các trang mạng xã hội chuyên bán hàng Trung Quốc như: Tabao, 1688 lấy ảnh sản phẩm và giá cả rồi gửi cho các bị hại tham khảo.

Sau khi thống nhất giá cả, Linh yêu cầu bị hại chuyển tiền cọc với mức từ 30% đến 50% giá trị lô hàng vào các tài khoản ngân hàng do Linh cung cấp. Khi nhận được tiền, Linh chặn các liên lạc của người mua hàng. Bằng thủ đoạn trên, Linh khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều người ở các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM… với số tiền 470 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

