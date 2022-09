Chủ cơ sở điều trị tự kỉ dùng than củi đốt thi thể bé trai sau khi tử vong

Biết vợ chồng ông Q có nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng, anh N.H.N đưa con trai 3 tuổi vào giao cho ông này chữa trị cho cháu. Chi phí điều trị là 200 triệu đồng/tháng. Chỉ sau thời gian ngắn, gia đình anh N bàng hoàng nhận tro cốt của con trai mình...

Ngày 11/9, một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã chuyển đơn của anh N.H.N (SN 1977, trú TP Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến nội dung tố giác, con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi cho một cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Theo đơn của anh N, gia đình anh có quen biết ông L.M.Q (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi biết vợ chồng ông Q nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng; ngày 3/3/2022, anh N đưa con trai vào giao cho ông này chữa trị. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng.

Gia đình anh H. làm đám tang cho con trai sau khi nhận được hũ tro cốt

Trong đơn gửi cơ quan công an, anh N cho biết, theo đề nghị của ông L.M.Q, muốn được điều trị cho cháu thì phải đặt cọc trước số tiền 600 triệu đồng. Với chi phí này thì riêng cháu được một ê kíp điều trị gồm: 1 tài xế riêng, 1 xe ô tô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24h kể cả lúc ngủ...

Dù số tiền lớn nhưng vì thương con và tin tưởng ông L.M.Q sẽ chữa trị thành công cho con trai mình nên vợ chồng anh N đã chuyển cho ông L.M.Q 600 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận cháu Q, ông L.M.Q đưa về nhà trọ ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, điều trị.

Một thời gian sau, ông L.M.Q thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc COVID-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27/3/2022, vợ chồng ông L.M.Q ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu Q.

Hôm đó, ông L.M.Q cho biết cháu bị mắc COVID-19, qua đời lúc 3h ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông L.M.Q đã tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe ôtô cá nhân. “Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, anh N bức xúc cho biết.

Nghi ngờ ông L.M.Q đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q chết nên vợ chồng anh N đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, nội dung tố cáo của anh N về việc cháu Q chết xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, gia đình anh N cũng đã trực tiếp gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị điều tra làm rõ cái chết của con trai mình.

Được biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang xử lý giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

