Chồng sát hại vợ, rồi vượt biên đi tìm... chị gái

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 13:25 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Đế đã thừa nhận hành vi trút "mưa dao" lên người vợ mình.

Sùng Seo Đế thừa nhận hành vi giết vợ tại cơ quan công an.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương vừa bắt giữ đối tượng Sùng Seo Đế (SN 1991, hộ khẩu tại thôn Tả Thồ 2, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, vào tối ngày 9/10, do mâu thuẫn tình cảm giữa 2 vợ chồng nên khi cãi nhau tại khu đất trống tại thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Sùng Seo Đế đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào vợ của mình là chị H.T.D (SN 1995, hộ khẩu tại thôn Tả Thồ 2, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Qua khám nghiện tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 29 nhát dao, trong đó có nhiều vết thương nguy hiểm nên đã tử vong tại chỗ.

Ngay trong đêm, sau khi thu thập các dấu vết tại hiện trường và thông tin từ gia đình, hàng xóm của đối tượng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tập trung huy động tối đa lực lượng để truy bắt Đế.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm cách lẩn trốn sang nhà chị gái tại Trung Quốc nên đã phân công nhiều tổ công tác, phối hợp với chính quyền cơ sở dọc tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, rà soát, xác minh, phong toả các lối mòn, lối mở nhằm ngăn chặn hành vi bỏ trốn sang bên kia biên giới.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng phân công lực lượng chặn bắt, phong toả 24/24h tại các tuyến đường huyết mạch từ huyện Mường Khương ra thành phố Lào Cai nhằm truy tìm dấu vết của đối tượng.

Sau 32 giờ truy bắt, đến khoảng 8h sáng nay, ngày 11/10, cơ quan điều tra đã bắt giữ Sùng Seo Đế khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực chợ phiên thuộc biên giới giáp ranh giữa Huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai và Trung Quốc. Từ địa điểm nay, đối tượng đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Khi bị bắt trên người đối tượng có 01 con dao bấm sắc nhọn, Đế khai đây chính là hung khí gây án.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, Sùng Seo Đế đã thừa nhận hành vi trút "mưa dao" lên người đầu ấp tay gối với mình.