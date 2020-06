Cho ra khỏi ngành CSGT "gạ tình" ở Khánh Hòa

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 16:32 PM (GMT+7)

Thượng úy CSGT Công an TP Nha Trang bị kỷ luật giáng hai cấp bậc hàm, cho ra khỏi ngành.

Chiều 24-6, một nguồn tin cho hay, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng hai cấp bậc hàm, cho ra khỏi lực lượng đối với ông Nguyễn Cảnh An do có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Trước khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Cảnh An mang hàm thượng úy, là cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang.

Hình ảnh được cho là ông Nguyễn Cảnh An và cô gái vi phạm giao thông bị bắt quả tang trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Như đã thông tin, ngày 18-4, tài khoản Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” đăng bài viết “Cảnh sát giao thông TP Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn”.

Bài viết có nội dung tố Thượng úy Nguyễn Cảnh An, cán bộ Đội CSGT Nha Trang, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều 22-3, đã bắt xe vi phạm của một phụ nữ tên K.N. Ông An gạ cô gái này đi khách sạn.

Ông An thỏa thuận với cô N. sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, lấy giấy đăng ký xe ra trước ngày quy định nếu cô này đồng ý ở trong khách sạn với ông 2 tiếng đồng hồ.

Kèm theo bài viết là một số hình ảnh, trong đó có hình ảnh một đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân bị bắt quả tang ngồi trên giường trong một căn phòng.

Trao đổi với PV, người đăng bài viết trên giới thiệu tên là H.A (vợ của Thượng úy Nguyễn Cảnh An). Bà H.A cho rằng, do bức xúc trước việc làm sai trái, phản bội của chồng nên bà đã đưa hình ảnh, thông tin lên Facebook.

Theo bà H.A, trước khi bị bắt quả tang với cô N. trong khách sạn, ông An còn quan hệ bất chính với 2 phụ nữ khác gồm 1 tiếp viên nhà hàng và 1 diễn viên múa đã có chồng.

Cũng theo bà H.A, đêm 22-3, ông An tiếp tục hẹn một phụ nữ vào khách sạn nên gia đình tổ chức bắt quả tang để có chứng cứ tố cáo ông An. Trong khi đó, cô N. cho rằng chính ông An đã chủ động gạ đưa cô vào khách sạn quan hệ tình dục rồi giúp lấy giấy tờ xe vi phạm.

Sau khi ông Nguyễn Cảnh An bị tố cáo, Công an TP Nha Trang đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông An để phục vụ việc xác minh, làm rõ của cơ quan thẩm quyền đối với các nội dung tố cáo.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cho-ra-khoi-nganh-csgt-ga-tinh-o-khanh-hoa-920372.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cho-ra-khoi-nganh-csgt-ga-tinh-o-khanh-hoa-920372.html