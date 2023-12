Chiếm đoạt 200 triệu của người khác chuyển khoản nhầm

Ngày 2-12, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, 21 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu bị bắt vì chiếm đoạt 200 triệu của người khác chuyển nhầm. Ảnh: VT

Theo điều tra, ngày 2-10, chị N.T.H.N, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM đang làm việc ở một công ty trong Khu Công nghiệp Trảng Bàng thì được bạn là anh Y.Z.M, quốc tịch Trung Quốc, nhờ chuyển khoản 200.000 đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu qua số tài khoản của Vietinbank.

Do sơ suất, chị N đã thao tác nhầm thành số tiền 200 triệu đồng, nên đã nhờ anh M liên hệ với Hiếu để lấy lại tiền. Tuy nhiên, anh M không thể liên lạc với Hiếu được.

Sau đó, chị N đến Vietinbank Chi nhánh Khu Công nghiệp Trảng Bàng đề nghị hỗ trợ, mong thu hồi lại tiền từ tự việc chuyển khoản nhầm này. Ngân hàng đã liên hệ với Hiếu nhưng không thành, nên sự việc được trình báo Công an thị xã Trảng Bàng.

Tiếp nhận tin báo, Công an Trảng Bàng đã xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ và mời Hiếu lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận sự việc, nhưng chỉ giao nộp lại 30 triệu đồng để trả lại cho chị N. Phần tiền còn lại, Công an thị xã Trảng Bàng đã nhiều lần yêu cầu nhưng Hiếu cố tình không trả, rồi bỏ về quê. Quá trình xác minh cho thấy, số tiền chiếm đoạt được, Hiếu dùng tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi của Hiếu có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, Cơ quan CSĐT Trảng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

