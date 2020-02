Cháu bé 6 tuổi bị dì ruột tẩm xăng đốt hiện ra sao?

Như đã thông tin, thấy anh rể nợ 3,9 triệu đồng đã lâu không trả nên Nguyễn Thị Ngọc Phượng (27 tuổi, ở TP Vũng Tàu) thường xuyên đến nhà chị gái trên đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP Vũng Tàu) đòi tiền. Chiều 23/2, Phượng tiếp tục đến nhà chị gái đòi tiền. Do anh N.V.T (anh rể) đi làm nên Phượng gọi điện đòi thì anh này nói đến khoảng 17 giờ cùng ngày sẽ trả đủ tiền. Tuy nhiên, Phượng không đồng ý mà cầm theo con dao và can xăng dọa chị gái. Sau khi lời qua, tiếng lại với chị, Phượng lao đến đổ xăng lên người cháu N.T V (con anh T.) rồi châm lửa đốt. Mẹ của V. lao vào ôm con dập lửa nên cũng bị bỏng nặng. Nghe tiếng kêu cứu của hai mẹ con, hàng xóm đến dập lửa và chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phượng đã bị Công an TP Vũng Tàu tạm giữ.