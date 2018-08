Chặn xe chồng nhân tình để giải quyết mâu thuẫn thì bị tông chết

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 11:21 AM (GMT+7)

Sau khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm không xong, chồng nhân tình lên xe định bỏ đi thì bị chặn xe. Bực tức T. đạp ga tông chết tình địch.

Sáng 20-8, Công an tỉnh Gia Lai cùng các ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân Lại Đ.C. (SN 1983, trú tại TP Pleiku) để điều tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Lại Đ.C. cùng Lê Ngô V.P. (SN1993) điều khiển xe con BKS 81A – 1253 đến trước số nhà số 02 đường Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku để tìm gặp Nguyễn Văn T. (SN 1984) giải quyết mâu thuẫn.

Đoạn đường nơi C. chặn đầu xe và bị T. tông chết

Sau khi nói chuyện, T. lên xe con BKS 81A – 116.20 định bỏ đi thì bị C. chặn trước đầu xe, còn P. dùng thì hung khí chém vào thân xe. Bực tức, T. điều khiển xe con lao về phía trước khiến C. không kịp tránh và bị tông mạnh gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong vào lúc 6 giờ 40 phút cùng ngày.

Người thân đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Sau khi tông C., T. lái xe bỏ chạy đến ngã tư Lê Thánh Tôn – Quyết Tiến (TP Pleiku) thì xe bị lật ngửa. T. đến Công an phường Diên Hồng, TP Pleiku trình diện.

Theo đại diện Công an TP Pleiku, giữa C. và vợ T. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào năm 2017, T. đã phát hiện và đánh ghen. Khi xảy ra vụ việc, C. đến tìm chồng nhân tình để giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm.