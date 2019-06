Cặp vợ chồng trẻ điều hành đường dây ma túy và “động bay” khủng

Thứ Ba, ngày 25/06/2019 12:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế vừa đánh sập đường dây buôn bán ma túy “khủng” do một cặp vợ chồng 33 tuổi điều hành.

Sáng 25/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Đại Phi (SN 1986, ngụ tổ 10, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP.Huế), Đỗ Thị Kim Phượng (SN 1986, vợ Phi), Phạm Văn Phương (SN 1996, ngụ 245/4 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP.Huế), Nguyễn Ngọc Anh Duy (SN 1990, ngụ 134 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Phi và Phượng.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng tại Thừa Thiên - Huế, TP.HCM và một số tỉnh, thành. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vợ chồng Phi - Phượng.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 10/6, lực lượng công an bắt Phượng, khi đối tượng đi xe taxi bán ma túy cho các con nghiện. Phát hiện công an, Phượng ném ma túy xuống đường để phi tang.

Sau khi vợ bị bắt, Phi bỏ trốn khỏi địa phương và ẩn mình. Đến lúc 1h ngày 19/6, các trinh sát bắt được Phi tại Huế. Các đối tượng Phương, Duy cũng lần lượt bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phi, lực lượng công an thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 8,8g ma túy dạng khay, hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.

"Động bay" của vợ chồng Phi- Phượng.

Theo cơ quan công an, trong thời gian dài, vợ chồng Phi xây dựng một “động bay” lớn làm "điểm đáp" của các con nghiện, dân chơi tiệc tùng, thác loạn tập thể…

Ngoài buôn bán ma túy, vợ chồng Phi còn tổ chức hoạt động xã hội đen, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và sẵn sàng cùng đồng bọn, đàn em thanh toán, xiết nợ đối với các “đại lý” ma túy, các con nghiện nợ tiền ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra nhiều đối tượng có liên quan trên phạm vi toàn quốc.