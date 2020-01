Cái kết của gã đàn ông ngông cuồng phá hoại tài sản, chém công an

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 09:00 AM (GMT+7)

Công an thị xã Hồng Ngự huy động lực lượng thực hiện lệnh giữ Hùng trong trường hợp khẩn cấp. Hùng không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng dao chém vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi chạy vào nhà cố thủ.

Ngày 10-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (SN 1983; ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) mức án 9 tháng tù giam về tội hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; 9 tháng tù giam về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hình phạt chung của 3 tội là 2 năm 6 tháng tù giam; đồng thời buộc Hùng bồi thường cho các bị hại số tiền gần 24 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 1-7-2019, Hùng nhậu tại một quán ở thị xã Hồng Ngự do anh Bùi Sơn Lâm (SN 1980) làm chủ. Hùng nhậu xong không có tiền trả thì xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau với nhân viên của quán. Hùng dùng gạch đánh lại nhưng không được, nên dùng gạch ném vào quán làm bể bồn nuôi cá, bảng hiệu logo, bảng hiệu đèn led và cửa cổng (tổng thiệt hại trị giá 8,3 triệu đồng).

Cùng lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1997; ngụ tỉnh An Giang) là nhân viên của quán điều khiển xe máy (trị giá 13 triệu đồng) chạy đến đậu trước quán. Thấy sự việc đánh nhau nên chị Phương bỏ xe chạy vào trong quán nhìn về phía Hùng đang đứng, trên xe còn chìa khóa.

Lúc này, Hùng lấy xe của chị Phương điều khiển về nhà. Khi đến xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự thì Hùng dùng gạch ném vào xe ô tô của anh Võ Hồng Thọ đang lưu thông hướng ngược chiều làm nứt kính chắn gió (thiệt hại trị giá hơn 15,5 triệu đồng), rồi điều khiển xe về nhà lấy 2 con dao quay lại quán tìm nhân viên đánh mình để "trả thù".

Khi đến quán, Hùng thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên quay xe chạy về nhà. Lực lượng công an truy đuổi theo mời Hùng về làm việc. Hùng không chấp hành mà còn dùng dao đâm trúng tay một cán bộ công an, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô của lực lượng công an.

Công an thị xã Hồng Ngự huy động lực lượng thực hiện lệnh giữ Hùng trong trường hợp khẩn cấp. Hùng không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng dao chém vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi chạy vào nhà cố thủ, sau đó lực lượng công an khống chế, bắt giữ được Hùng.

Hùng từng có một tiền sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

