Bốn thanh niên tổ chức ăn nhậu, một người bị đâm tử vong

Ngày 4-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Quý (SN 1987, trú thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) do Công an huyện Phú Thiện...