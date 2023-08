Bình Dương: Kẻ cướp giật dây chuyền kéo 3 người trong gia đình ngã xuống đường

Ngày 2-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Ngô Tuấn Anh (26 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Kẻ cướp bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 30-4, Tuấn Anh điều khiển xe máy dạo quanh khu vực TP Dĩ An, khi đến quốc lộ 1K đoạn qua phường Bình An, TP Dĩ An thì thấy anh H đi xe máy chở vợ và con.

Thấy trên cổ anh H đeo một sợi dây chuyền vàng nên Tuấn Anh áp sát rồi giật lấy sợi dây này.

Bị giật mạnh, anh H mất thăng bằng khiến cả gia đình ngã xuống đường. Cả gia đình anh H bị thương, riêng người vợ bị thương rất nặng.

Gây án xong, Tuấn Anh đã nhanh chóng tẩu thoát.

Sau thời gian điều tra, truy bắt, Công an TP Dĩ An đã bắt được Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận hành vi của mình và khai nhận còn gây ra một số vụ cướp giật khác.

