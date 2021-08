Bị nhắc nhở do tổ chức ăn nhậu, gã trai chém thiếu tá công an

Tổ chức ăn nhậu cùng 3 người bạn tại nhà trong lúc giãn cách xã hội, gã trai dùng dao chém thiếu tá công an khi bị nhắc nhở.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Danh Bé Em (31 tuổi; ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Danh Bé Em

Trước đó, vào chiều 26-8, Em tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với 3 người bạn. Xét thấy các đối tượng này đã vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên chính quyền ấp Yên Bình đến nhắc nhở thì Em có lời nói thô tục và cầm dao đe dọa.

Sau khi nhận được tin báo, thiếu tá Phạm Hoàng An - Trưởng Công an xã Nam Yên - cùng với tổ công tác xuống hiện trường để mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Em không chấp hành mà còn cầm dao tự chế đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ và dùng dao đâm vào xe một công an viên đang cầm lái.

2 cây dao Danh Bé Em dùng để đe dọa và tấn công thiếu tá công an

Sau đó, Em kêu một bạn nhậu cùng lên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy, được khoảng hơn 100m thì cả 2 tự ngã xe. Lúc này, thiếu tá An cùng tổ công tác chạy đến tiếp tục yêu cầu Em chấp hành yêu cầu về trụ sở công an làm việc và bỏ hung khí xuống, nhưng đối tượng vẫn bất chấp.

Bất ngờ, Em dùng dao xông vào chém thiếu tá An. Nhờ tránh kịp nên nhát dao chỉ trúng vào nón bảo hiểm của thiếu tá An đang đội trên đầu. Ngay lập tức, Em bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Danh Bé Em đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù.

