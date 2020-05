Bí mật bất ngờ của gã phụ xe thân thiện

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 14:00 PM (GMT+7)

Sau khi bị phát lệnh truy nã, đối tượng từ tỉnh Đắk Lắk xuống Bình Định lẩn trốn, đổi tên rồi sống bằng nghề phụ xe nhưng vẫn không thoát.

Ngày 31-5, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận, vừa bắt giữ Nguyễn Thành (SN 1973; ngụ xã Cư Mốt, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng bị truy nã từ 20 năm trước về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai mươi năm trước, do mâu thuẫn trong một cuộc nhậu, Nguyễn Thành đã dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu anh Đoàn Thanh Tâm (SN 1976; ngụ cùng địa phương) gây thương tích với tỷ lệ thương tật 35%. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn biệt tăm, không về lại địa phương, dù người thân qua đời.

Đầu năm 2020, Công an huyện EaH’leo, ĐắkLắk tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin về đối tượng truy nã với các đơn vị địa phương lân cận, trong đó có Công an huyện Tây Sơn để phối hợp xác minh, truy bắt.

Từ những thông tin, hình ảnh do đơn vị bạn trao đổi, Công an huyện Tây Sơn đã tập trung xác minh, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Dũng (thường trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) sống bằng nghề phụ xe, rất thân thiện với người dân địa phương, có nhiều đặc điểm giống với đối tượng truy nã Nguyễn Thành. Tập hợp các nguồn thông tin, Công an huyện Tây Sơn kết luận Nguyễn Dũng chính là Nguyễn Thành nên đã bắt giữ đối tượng.

Lúc bị bắt, Thành khăng khăng quê mình ở huyện Tây Sơn và không chịu thừa nhận là Nguyễn Thành. Sau nhiều giờ kiên quyết đấu tranh, đồng thời đưa ra tất cả các chứng cứ chứng minh Dũng chính là Thành, cuối cùng, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

