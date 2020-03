Bị kề dao, cướp tiền sau khi rủ người "gặp 1 lần" lên phòng chơi

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 10:11 AM (GMT+7)

Công an TP Buôn Ma Thuột vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Phạm Ngọc Ánh (22 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng), Y Thân M’lô (17 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tham gia nhóm cướp còn có Y Tú Sang Niê (13 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) nhưng do Tú chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

Hung khí và tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra, ngày 9/3, ông Nguyễn Xuân Vàng (47 tuổi, trú tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương lên TP Buôn Ma Thuột và thuê phòng ở một nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự (phường Tân An) để nghỉ.

Khoảng 15h cùng ngày, ông Vàng đi dạo trên đường Nguyễn Tất Thành thì gặp đối tượng Phạm Ngọc Ánh (năm 2018, hai người có quen biết nhau tại một hội chợ ở tỉnh Bình Phước). Sau đó, ông Vàng mời Ánh về phòng chơi. Lúc này, Ánh thấy ông Vàng có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, khoảng 19h30, Ánh về rủ Y Thân và Y Tú Sang mang theo dao lên phòng ông Vàng. Tại đây, 3 đối tượng đã khống chế, kề dao vào cổ đe dọa cướp gần 12 triệu đồng. Sau khi gây án, cả 3 đối tượng ra đường Hồ Chí Minh để bắt xe tẩu thoát thì bị một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

